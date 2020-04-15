تكنولوجيا: Honor تكشف النقاب عن هاتفي Honor 30 وHonor 30 Pro بشاشة OLED وكاميرة periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor اليوم عن هاتفي Honor 30 وHonor 30 Pro بشاشة OLED وكاميرة periscope، على أن يبدأ سعر Honor 30 من 425 دولار، بينما ينطلق Honor 30 Pro بسعر يبدأ من 565 دولار.

هاتف Honor 30 Pro

يتميز هاتف Honor 30 Pro بشاشة OLED بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المزدوجة، التي تضم مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

كما يأتي هاتف Honor 30 Pro بتصميم زجاجي مع مستشعر Sony IMX600 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 40 ميجا بيكسل وحجم 1/1.7 إنش، ويدعم فلاتر الألوان RYYB، مع مستشعر كاميرة periscope بدقة 8 ميجا بيكسل مع OIS، لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات وتكبير hybrid حتى 50 مرة، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ويدعم أيضاً تصوير macro.

هاتف Honor 30 Pro يضم رقاقة معالج Kirin 990 5G، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع 40W، كما يأتي بواجهة Magic UI 3.1.0، مع نظام تشغيل Android 10، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Honor 30 Pro بألوان الأسود، الأخضر، البنفسجي، وأيضاً الفضي، كما يبدأ الحجز المسبق اليوم، على أن يتوفر للبيع في 21 من أبريل بسعر يبدأ من 565 دولار.

هاتف Honor 30

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يتميز هاتف Honor 30 بشاشة OLED بحجم 6.53 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، بينما يضم كاميرة أمامية واحدة في ثقب يأتي إلى يسار الشاشة، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف أبعاد 20:9، ويضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

أيضاً يضم هاتف Honor 30 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 40 ميجا بيكسل وحجم 1/1.7 مع فلاتر RYYB للألوان، كما يضم الهاتف مستشعر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويدعم هاتف Honor 30 رقاقة معالج Kirin 985 5G، بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.58GHz، وثلاثة من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.40GHz، و4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.84GHz، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G77، مع شريحة Kirin ISP 5.0 التي تدعم الكاميرة بآداء يحاكي الإصدارات المميزة، كما تعمل على خفض التشويش في الصور.

هاتف Honor 30 يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما ينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 3.1.0 مع نظام تشغيل Android 10.

Honor تقدم هاتف Honor 30 بألوان الأسود، البنفسجي، إلى جانب اللون الأخضر، بسعر يبدأ من 425 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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