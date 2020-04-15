فاطمة أيت طالب - دبي - تشير أحدث إشاعة متعلقة بالهاتف Nokia 9.3 PureView إلى أنه سينضم إلى قائمة الهواتف الذكية التي قررت تبني الشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث 120Hz. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الهاتف سيضم شاشة من نوع LCD أو OLED، ولكن نظرًا إلى أنه تردد في الفترة الماضية أن الهاتف سيضم كاميرا أمامية أسفل الشاشة، فمن المحتمل أن تكون هذه الشاشة من نوع OLED.
وفقًا للشائعات، من المحتمل أيضًا أن يتخلى الهاتف Nokia 9.3 PureView عن الكاميرات الخمسة التي تعمل في آن واحد، وسيتم إستبدالها بإعداد جديد يُعتبر تقليديًا أكثر يضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الكاميرا ستكون من صنع شركة سامسونج، وربما كاميرا أخرى بدقة 64 ميغابكسل قد تكون مخصصة لإلتقاط الصور المُقربة.
وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يصل الهاتف Nokia 9.3 PureView في شهر أغسطس أو في شهر سبتمبر المقبلين.
تم تأجيل الهاتف Nokia 9.3 PureView عدة مرات، فقد كان في الأصل يحمل إسم Nokia 9.1، وتم بعد ذلك تغيير إسمه إلى Nokia 9.2، والآن يُطلق عليه إسم Nokia 9.3. يُشاع بأن شركة HMD Global Oy كانت تخطط في الأصل لإطلاق هذا الهاتف مع المعالج Snapdragon 855، ولكن قررت تأجيل عملية الإطلاق لترقية المعالج في الهاتف إلى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.
Also note that the flagship will include a 120Hz display. #trends #display #nokiamobile #nokia9 #nokia— Nokia anew (@nokia_anew) April 14, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Nokia 9.3 PureView سيصل مع شاشة 120Hz، ومع كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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