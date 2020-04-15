شحنات الهواتف الذكية في الصين شهدت إرتفاعًا ملحوظًا في شهر مارس الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للإحصائيات الجديدة الصادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية في البلاد 21 مليون وحدة في الشهر الماضي. ويمثل هذا زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بشهر فبراير، والذي شهد أسوأ أداء في الذاكرة الحديثة ولكن الرقم الجديد لا يزال أقل بنسبة 20 في المئة مقارنة مع عدد الشحنات التي تم تسجيلها في شهر مارس من العام الماضي.

إرتفعت شحنات آبل إلى 2.5 مليون وحدة في الشهر الماضي، وهو تحسن ملحوظ مقارنة مع 500 آلف وحدة التي شحنتها في شهر فبراير الماضي وفقا للإحصائيات الصادرة من قبل الحكومة الصينية. ومع عودة المتاجر الإلكترونية والفعلية في الصين إلى أوقات العمل العادية وعودة الشركات المتخصصة في أعمال اللوجستيك إلى العمل في جميع أنحاء البلاد، تبدو التوقعات أفضل للربع القادم.

كشف التقرير المالي الأخير لشركة Xiaomi أن مبيعات هواتفها الذكية قد عادت إلى 80 في المئة من المستويات العادية ويتوقع المدير المالي للشركة تحسنًا مستمرًا في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف ستستجيب عادات الشراء لدى المستهلكين للتباطؤ الإقتصادي.