شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك "ستاندرد تشارترد" يحذر موظفيه من استخدام Zoom و Google Hangouts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مذكرة أطلعت عليها رويترز أن "ستاندرد تشارترد" يعتبر أول بنك عالمي كبير يطلب من الموظفين عدم استخدام تطبيق مكالمات الفيديو Zoom خلال جائحة فيروس كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، كما حذرت المذكرة، التي بعث بها الرئيس التنفيذي "بيل وينترز" إلى المديرين الأسبوع الماضي، من استخدام منصة Google Hangouts الخاصة بشركة جوجل أيضا للتجمعات الافتراضية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال خبراء الصناعة إن أيا من الخدمتين لا تقدم مستوى تشفير المحادثات التي يقوم بها المنافسين مثل Webex من Cisco System Inc أو Microsoft Corp's Teams أو Blue Jeans Network Inc.

ورفضت متحدثة باسم ستاندرد تشارترد التعليق على استفسار لرويترز بشأن المذكرة، إلا أنها قالت "أن الأمن السيبراني لا يزال يمثل أولوية قصوى ويمكن للموظفين استخدام العديد من الأدوات المصرح بها لعقد المؤتمرات الصوتية والمرئية".

ولعل البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له هو أحدث كيان ينأى بنفسه عن Zoom بعد أن كشف الخبراء عيوبًا أمنية تتسبب فى اقتحام الغرباء لاجتماعات المستخدمين، وإدراج صور بذيئة في العروض التقديمية أو إلقاء افتراءات عنصرية على المشاركين، وهو ما يعرف باسم "Zoombombing".

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كذلك فلدى البنوك مخاوف خاصة بشأن الأمن السيبراني بسبب اللوائح التي يمكن أن تعاقبهم على فضح معلومات العملاء، حتى ولو عن غير قصد، فيما قال اثنان من موظفي ستاندرد تشارترد إنهم يستخدمون Blue Jeans في الغالب، ولم يتم السماح لهم بالتحدث في هذا الشأن.

وينضم بنك ستاندرد تشارترد إلى الآخرين بدءًا من SpaceX إلى نظام المدارس العامة في مدينة نيويورك والحكومات في تايوان وألمانيا التى وضعت قيود على استخدام Zoom، وفي غضون ذلك، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من أخطار التطبيق، وقام Zoom، الذي أسسه ويرأسه مدير Cisco السابق Eric Yuan، الأسبوع الماضي بتعيين مدير الأمن السابق في شركة فيس بوك Alex Stamos لتهدئة المخاوف التى تتعلق بالسلامة والخصوصية، لقمع ردود الفعل العالمية ضد عيوبها المتصورة.

وعلى الجانب الأخر، قال اثنان من موظفي JPMorgan Chase & Co أنهم يعقدون اجتماعات منتظمة على Zoom وأن البنك لم يقدم أي إرشادات رسمية حول استخدامه.

فيما قال مصدر إن بعض موظفي Goldman Sachs Group Inc يعقدون "نزهات " افتراضية على Zoom، حيث يتواصلون بعد العمل للدردشة، بينما قال كبير مسؤولي التكنولوجيا بالبنك للموظفين في مقطع فيديو 3 أبريل أنهم يمكنهم استخدام Zoom وBlue Jeans، وقال مصدر هناك إن موظفي مورجان ستانلي يسمح لهم باستخدام Zoom، من بين خيارات أخرى.