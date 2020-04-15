شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق HUAWEI Mate 30 Pro وتطرحه للحجز المسبق بدءًا من 15 ابريل في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاتف مميز ذو تصميم مستقبلي رائع مع كاميرا رباعية مذهلة مكونة من نظام SuperSensing Cine Camera بدقة 40 ميجابكسل ومزود بالمعالج Kirin 990

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية الجديدة في سلسلة Mate وهو HUAWEI Mate 30 Pro، وتفعيل حملة الحجز المُسبق في السوق المصري ابتداءً من يوم 15 الى يوم 30 أبريل 2020 بسعر تنافسي يبلغ 14,999 جنيهاً. حيث يتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي “Experience Stores” وموزعيها المعتمدين، وذلك بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين والتي تشمل سماعة بلوتوث HUAWEI Freelace.

وأطلقت هواوي هاتفها HUAWEI Mate 30 Pro في مصر بعد أن شهدت طلبات من المستخدمين بضرورة توافره في السوق المصري، وذلك بعد النجاح العالمي الذي حققته سلسلة HUAWEI Mate 30 ببيع ملايين الأجهزة بعد وقت قصير من إطلاقه عالمياً. بينما ترسي هواوي معايير جديدة بداية من التصميم الفني ووصولاً الي الهندسة المتطورة في الإمكانيات والمزايا بجانب البرمجيات المبتكرة، لذا تتميز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكونها أولي الهواتف المتطورة المزودة بالجيل الثاني من تكنولوجيا 5G للاتصالات بالإضافة الي تزويد هواتف السلسلة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.

وفي هذا السياق، صرح "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: " يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro بكل ما هو فريد، بداية من الإمكانيات المذهلة والتي تُقدم لأول مرة للمستهلك المصري، ووصولاً الي البرمجيات وواجهة المستخدم، حيث يعتمد الهاتف بشكل كامل على منصة خدمات Huawei Mobile Services التي تحتوي علي ثالث أكبر متجر للتطبيقات بالعالم وهو Huawei AppGallery، والذي يعد منصة مفتوحة ومبتكرة للتطبيقات يمكن للمستهلكين من استخدام كافة التطبيقات التي يحتجونها بشكل يومي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التطبيقات الترفيهية المميزة."

يتميز HUAWEI Mate 30 Pro بنظام كاميرا هو الأعلى تطوراً وابتكاراً في صناعة الهواتف الذكية المتطورة، حيث يتضمن نظام الكاميرات علي كاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا Cine بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل. وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد. يتألف نظام SuperSensing من كاميرتين رئيستين قادرين على التقاط صور رائعة لتشمل صور فائقة العرض بخاصية التصوير الليلي وبخاصية HDR+ وصور بورتريه مع تأثيرات Bokeh احترافية.

ووفقاً لأداء نظام كاميرات HUAWEI Mate 30 Pro المبتكر، فقد حصل الهاتف علي أعلي التقييمات في اختبارات منصة DXOMARK العالمية، حيث أن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي نظراً لكاميرا SuperSensing Cine المزودة في الهاتف التي حصلت على 121 نقطة، كما أن الصور التي تم التقاطها بالهاتف حققت أعلي نتيجة في تقييم الصور ببلوغها 131 نقطة.

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فإن هاتف HUAWEI Mate 30 Pro يأتي ببطارية أقوى تبلغ قدرتها 4500 ميلي أمبير ساعي. والشاحنان اللاسلكي والسلكي حاصلان على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland ما يمنح المستخدم شحن آمن وسريع. ويوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعةHUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 27 واط والشاحن السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 40 واط، إضافةً إلى شاحن سلكي وشاحن لاسلكي للسيارة وبنك الطاقة السلكي لضمان تجربة سلسة ومتكاملة في جميع حالات الاستخدام.

يأتي HUAWEI Mate 30 Pro برقاقة معالج Kirin 990 SoC المدعومة بتكنولوجيا 5G للاتصالات، حيث انها أول رقاقة تدمج وحدات المعالجة مع شريحة اتصال مودم 5G على نفس الرقاقة لتقديم مستويات جديدة ومتطورة من الأداء القوي والكفاءة العالية التي لم تشهدها صناعة الهواتف الذكية بالعالم.

الجدير بالذكر، أن هواوي أعادت ابتكار قدرات التصوير في الهواتف الذكية بإطلاقها HUAWEI Mate 30 Pro في مصر، مما جعل المستهلكين يعيدوا التفكير في قدرات هواتفهم الذكية.