شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة الصحة العالمية تطلق دردشة على ماسنجر لتقديم معلومات دقيقة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت شركة فيس بوك مع منظمة الصحة العالمية مرة أخرى لتسهيل العثور على معلومات موثوقة حول فيروس كورونا، حيث أطلقت المنظمة برنامج Chatbot جديدًا لتطبيق ماسنجر، والذى يسمح لمستخدمي فيس بوك بالوصول إلى الأخبار والتحديثات حول الوباء، مثل أحدث الإحصائيات الرسمية والبيانات الصحفية من المنظمة.

وبحسب ما تم نشره على المدونة الرسمية لماسنجر فيس بوك، فإن الأهم من ذلك، هو أن البوت سيكشف أيضًا عن الخدع الشائعة والمعلومات الخاطئة، مثل الادعاءات بأن أخذ حمامات ساخنة أو تناول الثوم يمكن أن يساعد في منع الناس من الإصابة بالمرض.

وعلى غرار وجود منظمة الصحة العالمية على WhatsApp، سيرد برنامج Facebook Messenger على الرسائل الواردة من خلال توجيه المستخدمين إلى الروابط ومصادر المعلومات الرسمية الأخرى - غالبًا مع طرح الرموز التعبيرية ذات الصلة.

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وكشف التقرير أن خدمة التنبيه الصحي لمنظمة الصحة العالمية وصلت بالفعل إلى أكثر من 12 مليون شخص من خلال WhatsApp، والآن، ستتمكن منظمة الصحة العالمية، من خلال Messenger، من توسيع مدى وصولها، حيث تستمر في تزويد الناس في كل مكان بمعلومات مهمة، فهذا أمر بالغ الأهمية حيث يمكن أن تؤدي المعلومات الخاطئة المنتشرة إلى الخوف والذعر غير الضروريين في هذا الوقت العصيب بالفعل.

ويأتى هذا البوت، بعدما أعلن فيس بوك عن فتح ماسنجر للمطورين من أجل مساعدة الحكومات ومسؤولي الصحة على الوصول إلى عدد أكبر من الناس، حيث عملت منظمة الصحة العالمية مع شركة Sprinklr لصناعة البرمجيات في المشروع، كما يرى فيس بوك طلبًا "غير مسبوق" على خدماته، إذ جعلت الشركة مكافحة التضليل أحد أهم أولوياتها.

فيما أطلقت أكثر من 20 منظمة صحية حكومية تجارب مع ماسنجر مثل اليونيسف، ووزارة الصحة الأرجنتينية، وحكومة فرنسا، وحكومة الهند، ووزارة الخدمات الصحية الوطنية الباكستانية.