شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يخفض معدل الإعلانات 20٪ بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن خفض فيس بوك معدلات الإعلانات الخاصة به بنسبة تقارب 20% في الأسابيع الأخيرة، حيث تلقى الإنفاق على الإعلانات على منصته ضربة شديدة بسبب وباء COVID-19، ووفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، تم تخفيض أسعار الإعلانات على منصة وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير.

وبحسب التقرير، فكشفت Wpromote وهي وكالة التسويق الرقمي المسئولة عن 130 مليون دولار من الإنفاق الإعلاني السنوي على منصة وسائل التواصل الاجتماعي، لصحيفة وول ستريت جورنال أن "معدلات فيس بوك انخفضت بنسبة 25 % من فبراير إلى مارس".

وقالت شركة تسويق أخرى 4C Insights التي تدير 350 مليون دولار من الإنفاق الإعلاني على منصات التكنولوجيا، إن تكلفة الإعلان على Instagram المملوك لـفيس بوك انخفضت بنسبة 22 % في نفس الفترة، ونظرًا لأن المزيد من الأشخاص يقوموا بتسجيل الدخول إلى فيس بوك من المنازل، فإن الزيادة في الاستخدام لم تسفر عن دولارات إعلانية أعلى لعملاق الشبكات الاجتماعية.

وللقضاء على الخسائر، يقال أن فيس بوك يسعى وراء ميزانيات الإعلانات التي تم تخصيصها مسبقًا للأحداث الرياضية المتلفزة، ووفقًا للتقرير، فإن فيس بوك يعرض إعلانات الفيديو الخاصة به كمكان مثالي لإنفاق تلك الدولارات الإعلانية التي كانت ستذهب لرعاية الأحداث الرياضية.

Advertisements

وقد اعترف فيس بوك في أواخر مارس بأن نشاطه الإعلاني قد تأثر سلبًا في البلدان التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد بينما انفجرت المشاركة غير التجارية مثل المراسلة مما يؤثر على خدماته مثل Messenger وWhatsApp، حيث قالت الشركة في بيان: “يتأثر عملنا بشكل سلبي مثل العديد من الخدمات الأخرى حول العالم، ونحن لا نستثمر الكثير من الخدمات حيث نشهد زيادة في التفاعل، وشهدنا ضعفًا في أعمال الإعلانات في البلدان التي تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشار COVID-19".

ويمكن لوباء فيروس كورونا الجديد أن يمحو أكثر من 44 مليار دولار من عائدات الإعلانات العالمية لعمالقة التكنولوجيا فيس بوك وجوجل في عام 2020 مع جفاف الإعلان الرقمي، ووفقًا لبنك الاستثمار العالمي وشركة الخدمات المالية Cowen & Co، من المتوقع أن يبلغ إجمالي صافي إيرادات Google حوالي 127.5 مليار دولار - بانخفاض 28.6 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصل عائدات إعلانات فيس بوك لعام 2020 إلى 67.8 مليار دولار - بانخفاض قدره 15.7 مليار دولار، ومع ذلك، من المتوقع أن ترتد الأعمال الإعلانية لشركة فيس بوك عام 2021، حيث نمت بنسبة 23 % (على أساس سنوي) لتصل إلى 83 مليار دولار، وفقًا لفريق المحللين في كوين.

وقال ريتش جرينفيلد، محلل LightShed في إحدى المدونات، إن "المنصات الرقمية تشعر بالألم في أقرب وقت، بالنظر إلى السهولة النسبية لسحب الإنفاق الإعلاني مقابل الوسائط مثل التلفزيون (الذين من المرجح أن يواجهوا المزيد من الألم في الربع الثاني من Q1)"، كما خفضت كوين توقعاتها لإيرادات السنة الكاملة لتويتر بنسبة 18 %.