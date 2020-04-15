أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة، في بيان نشره موقع "مصراوي"، إن طقس اليوم الأربعاء معتدل نهاراً على أغلب المناطق شديد البرودة ليلاً، وسيكون مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت أن الشبورة المائية ستتواجد في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون الجو مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري 28 - 15

السواحل الشمالية 28-14

جنوب سيناء 29-19

شمال الصعيد 30-13

جنوب الصعيد 32- 17

الخميس

وعن طقس يوم غد الخميس، أكدت الهيئة أنه سيكون معتدل نهاراً على أغلب المناطق شديد البرودة ليلاً، بينما سيكون مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت أن الرياح ستنشط على القاهرة والوجه البحري وشمال سيناء، مرجحة سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبينما تتواجد الرياح المثيرة للرمال على جنوب ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الخميس:

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القاهرة والوجه البحري 28 - 18

السواحل الشمالية 28-17

جنوب سيناء 30-19

شمال الصعيد 32- 13

جنوب الصعيد 35- 17

الجمعة

وأضافت الهيئة أن طقس الجمعة سيكون معتدل نهاراً على أغلب المناطق شديد البرودة ليلاً، وسيكون مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الشبورة الصباحية تتكون في الصباح الباكر على السواحل الشمالية فقط، بينما تتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحري 26 - 16

السواحل الشمالية 22-15

جنوب سيناء 29-19

شمال الصعيد 27-13

جنوب الصعيد 34- 17