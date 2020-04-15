تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Honor 30 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Honor 30 Pro Plus اليوم بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يتميز بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، على أن يتوفر للبيع في 21 من أبريل.

يتميز هاتف AMOLED بحجم 6.57 إنش في الشاشة، بمعدل تحديث 90Hz، مع معدل 180Hz في سرعة اللمس في الشاشة، أيضاً تأتي تقنية البصمة مدمجة في الشاشة، كما يتميز الهاتف بتصميم منحني في الشاشة.

يدعم هاتف Honor 30 Pro Plus رقاقة معالج Kirin 990 5G مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يتميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Honor 30 Pro Plus مستشعر سوني IMX700 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم 1/1.28، أيضاً يأتي مستشعر periscope telephoto الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 50 مرة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة بما يعادل بعد بؤري 17مم ويدعم أيضاً تصوير macro.

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كاميرة Honor 30 Pro Plus تدعم أيضاً تصوير RAW بتقنية الذكاء الإصطناعي، وتصوير RAW متعدد، وفي تسجيل الفيديو يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

هاتف Honor 30 Pro Plus يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 27W، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، الأسود، وأيضاً الفضي.

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