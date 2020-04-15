تكنولوجيا: شراكة تجمع بين نوكيا وشركة وان بلس لدعم هاتف OnePlus 8 Pro في تقنية الصوتيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس بالأمس عن سلسلة هواتف OnePlus 8، كما كشفت الشركة عن شراكة جديدة تجمعها بشركة نوكيا لدعم هاتف OnePlus 8 Pro بتقنية OZO الصوتية.

كشفت وان بلس النقاب مؤخراً عن هواتف OnePlus 8 التي جاءت بمميزات جديدة للمرة الأولى في إصدارات وان بلس، ولقد سلطت شركة نوكيا الضوء خلال الحدث على هاتف OnePlus 8 Pro الذي يأتي بتقنية صوتية مميزة بدعم من شركة نوكيا.

أكدت نوكيا على دعم هاتف OnePlus 8 Pro بتقنية OZO الصوتية، حيث يضم الهاتف 3 من مميزات تقنية OZO الصوتية وهي صوتيات ثلاثية الأبعاد، وميزة Audio Zoom، وأيضاً Audio Windscreen حيث تدعم هذه الميزة الأخيرة إلتقاط صوتيات واقعية وبأعلى جودة في محتوى الفيديو.

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ومن المقرر أن تدعم تقنية Audio Windscreen في هاتف OnePlus 8 Pro خفض تأثير الرياح في تشويه الصوتيات بنسبة كبيرة، كما تعمل ميزة 3D Audio على تسجيل الصوت المكاني بآداء طبيعي وكفاءة أعلى.

أيضاً يمكن لميزة Audio Zoom في تقنية OZO الصوتية من نوكيا أن تدعم المستخدمين في تسجيل الفيديو مع تضخيم الصوتيات بشكل ديناميكي ليتوافق مع مقطع الفيديو بآداء أفضل.

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