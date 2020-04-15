الهاتف +Honor 30 Pro يجلب كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل، وشاشة بحجم 6.57 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف +Honor 30 Pro ليكون بذلك الهاتف الأرقى في التشكيلة، فهذا الهاتف يضم كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل.

هذا الهاتف يضم كذلك شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وتضم مستشعر بصمات الأصابع، كما أنها تمتاز بطرفين منحنيين. وبصرف النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، فالهاتف +Honor 30 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الكاميرا توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×50. هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو. وفيما يخص قدرات الكاميرا، فالهاتف +Honor 30 Pro سيكون قادرًا على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

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الهاتف +Honor 30 Pro يأتي كذلك مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، كما أنه يأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.

وإلى جانب ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W، وتم تزويده كذلك بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل وبواجهة MagicUI 3.1.0.

الهاتف +Honor 30 Pro سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأسود والفضي، وسيكلف 4999 يوان صيني لنسخة 8GB/256GB، وما يُعادل 5499 يوان صيني لنسخة 12GB/256GB. الطلبات المسبقة على هذا الهاتف ستبدأ اليوم، وسيتم عرض الهاتف للبيع بشكل رسمي يوم 21 أبريل.