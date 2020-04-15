Honor تُزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Honor 30 و Honor 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويلة من التسريبات والإعلانات التشويقية، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا أخيرًا عن تشكيلة Honor 30 Series التي ستتنافس بها في سوق الهواتف الذكية الرائدة ضد أمثال Galaxy S20 Series و OnePlus 8 Series و Xiaomi Mi 10 Series و Huawei P40 Series و Oppo Find X2 Series، وغيرها من الهواتف الرائدة الأخرى.

Honor 30 Pro

وبالنسبة للهاتف Honor 30 Pro، فقد كشفت لنا شركة Honor أنه يضم شاشة OLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب بيضاوي في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل إلى جانب الكاميرا الواسعة الزاوية التي تبل دقتها 8 ميغابكسل.

في الواجهة الخلفية، يضم الهاتف Honor 30 Pro أربع كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل، والكاميرا الثانية الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تستخدم مستشعر RYYB وعدسة بفتحة 1.7 كما أنها تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، وتقنية دمج البكسلات. أما بخصوص الكاميرا المقربة التي قلنا سابقًا أنها تمتاز بدقة 8 ميغابكسل، فهي توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5 وتقريبًا هجينًا يصل إلى ×50.

بصرف النظر عن الكاميرات، فقد تأكد الآن كذلك أن الهاتف Honor 30 Pro يضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، وهو مقاوم للماء والغبار بفضل شهادة IP68. وإلى جانب ذلك، فهو يعمل بالمعالج HiSilicon Kirin 990 5G الأحدث من شركة Huawei، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة ويعمل مسبقًا بنظام Android 10 وبواجهة MagicUI 3.1.0.

Honor 30

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أما بخصوص الهاتف Honor 30 العادي، فهو يُعبتر أصغر وأخف وزنًا من الهاتف Honor 30 Pro، فهو يضم شاشة OLED بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث 60Hz وبثقب صغير في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

الهاتف Honor 30 يضم ثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 40 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، والكاميرا المقربة بدقة 8 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Honor 30 يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، ولكنه سيفتقر إلى القدرة على مقاومة المياه والغبار. وإلى جانب ذلك، فقد تأكد الآن كذلك أن الهاتف Honor 30 يضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، بينما يضم الهاتف Honor 30 Pro ذاكرة داخلية بحجم 256GB. وفي حين تم تزويد الهاتف Honor 30 Pro بالمعالج HiSilicon Kirin 990 5G، فقد تم تزويد الهاتف Honor 30 بالمعالج HiSilicon Kirin 985 5G.

سيتم إطلاق كلا الهاتفين مع نظام Android 10 ولكن من دون حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل، وسيتم بدلاً من ذلك إستخدام حزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة Huawei نفسها.

السعر وموعد الإطلاق

عمومًا، الهاتف Honor 30 سيكون متوفرًا باللون الأسود والأرجواني والأخضر، وسيكلف ما يُعادل 425 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 450 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 495 دولار أمريكي لنسخة لنسخة 8GB/256GB. أما بخصوص الهاتف Honor 30 Pro، فهو سيكون متوفرًا باللون الأرجواني والأسود والفضي والأخضر، وسيكلف 565 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 620 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض كلا الهاتفين للبيع إبتداءً من 21 أبريل.