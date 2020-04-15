منظمة الصحة العالمية تقول بأن هناك 70 لقاحًا محتملاً لفيروس كورونا قيد التطوير حاليًا

فاطمة أيت طالب - دبي - السباق مستمر لإيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد. نظرًا لعدم وجود علاج معروف في الوقت الراهن، حتى لو بدأت الحكومات بتخفيف القيود والسماح للناس بالعودة إلى العمل وإستئناف أعمالهم، فلا يزال هناك إحتمال أن يعود الفيروس ويصيب السكان مرة أخرى.

ومع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة لأن الباحثين في جميع أنحاء العالم يعملون بجد في مُحاولة للعثور على لقاح للفيروس. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد كشفت عن وجود حوالي 70 لقاحًا لفيروس كورونا قيد التطوير، ويُقال بأن ثلاثة من بين هذه اللقاحات تُظهر علامات واعدة للغاية.

Advertisements

اللقاح الذي شهد تقدمًا كبيرًا حتى الآن هو اللقاح المطور من قبل شركة CanSino Biology بالتعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية. ثم هناك أيضًا لقاحات تم تطويرها من قبل الشركتين Moderna و Inovio. بينما قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تُصبح هذه اللقاحات جاهزة للإستخدام من قبل عامة الناس، يُقال أن السرعة التي يتم بها تطوير هذه اللقاحات وإرسالها للتجارب هي فائقة وغير مسبوقة.

نظرًا لعدم وجود لقاح معروف في الوقت الراهن، فمن المحتمل أن يكون اللقاح هو ثاني أفضل شيء للمساعدة في منع بقية العالم من الإصابة بالفيروس. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى متى ستكون هذه اللقاحات متاحة للإستخدام من قبل عامة السكان، ولكن من المريح معرفة أن هناك الكثير منها قيد التطوير حاليًا.