تقرير جديد يكشف أن المعالج Apple A12Z مُطابق تقريبًا للمعالج Apple A12X

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما تحتوي لوحيات iPad على طرازات X من معالجات Apple A Series المستخدمة في هواتف iPhone. هذا ينطبق على جهاز iPad Pro 2018 الذي وصل مع المعالج Apple A12X بإعتباره طراز X من المعالج Apple A12 Bionic المستخدم في تشكيلة iPhone XS Series. هذا هو السبب في أنه من المدهش أن نرى شركة آبل قد إستخدمت المعالج Apple A12Z في جهاز iPad Pro 2020 الذي أصدرته مؤخرًا، فقد إختارت آبل إستخدام المعالج Apple A12Z بدلاً من المعالج Apple A13X.

الآن، وفقا لتقرير جديد من موقع TechInsights، فيبدو أن المعالج Apple A12Z مُطابق لـ Apple A12X، بإستثناء أنه تم في هذا الأخير تفعيل نواة إضافية على مستوى معالج الرسوميات. كان قد تم التكهن سابقًا إلى أنه نظرًا للإختلاف الهامشي في الأداء بين المعالجات، فيمكن أن يكون Apple A12Z هو ببساطة المعالج Apple A12X مع إسم مُختلف.

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أكد موقع TechInsights ذلك الآن بعدما أجرى تحليلاً للمعالج ووجد أنه مطابق للمعالج Apple A12X، بإستثناء أن المعالج Apple A12Z الجديد مزود بنواة إضافية على مستوى معالج الرسوميات. هذا من الناحية النظرية، يجب أن يجعل Apple A12Z أقوى قليلاً على مستوى أداء الرسوميات. قبل أن يؤدي بنا الحديث إلى تلك المحادثة حول الكيفية التي تُحاول بها آبل خداع العملاء عن طريق إصدار ترقيات طفيفة، فقد أشار موقع MacRumors إلى أنه من المألوف أن تقوم الشركات المصنعة للمعالجات بتعطيل زوجين من النوى لأنها لا تلبي مستويات العائد. لا يمكننا أن نؤكد فعليًا أن هذا هو السبب الذي جعل آبل تختار إستخدام Apple A12Z، لذلك يُرجى التعامل مع كل ما تم تداوله حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.

ومع ذلك، كانت هناك شائعات تدعي أننا سنشهد صدور نسخة أرقى من iPad Pro في وقت لاحق من هذا العام، لذلك إذا كان iPad Pro 2020 الحالي لا يلبي طموحاتك، فما عليك سوى الإنتظار حتى الربع الثالث أو الرابع من هذا العام للحصول على iPad Pro الذي ترغب فيه بشدة، على إفتراض أن هذه الشائعات صحيحة.