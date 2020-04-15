سامسونج تعلن عن Galaxy Tab S6 Lite مع قلم S Pen

Galaxy Tab S6 lite on Samsung Indonesia's official websitehttps://t.co/NjZc45jLAs — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) April 14, 2020

شركة سامسونج حاسبها اللوحي الأحدث المسمى (Galaxy Tab S6 Lite) بشاشة بقياس 10.4 إنشات ومعالج (Exynos 9611) مع دعم للقلم الإلكتروني (S Pen) في إندونيسيا، بحيث إن هذا الحاسب مخصص لأولئك الذين يرغبون في الحصول على تجربة الترفيه والقلم الإلكتروني الخاصة بحاسب (Galaxy Tab S6) لكن مع أداء أقل.

ويعد حاسب العام الماضي (Galaxy Tab S6) أحد أفضل أجهزة أندرويد اللوحية، إذ يتميز بمواصفات رائدة وشاشة مميزة ومكبرات صوت قوية ودعم للقلم الإلكتروني، مما يجعله بديلاً لجهاز (iPad) بالنسبة للمبدعين، لكن بسبب مواصفاته، فإن سعره مرتفع، مما جعله غير قابل للوصول إلى المشتري العادي.

وبدأت الشائعات حول الحاسب الجديد (Galaxy Tab S6 Lite) بالظهور منذ شهر فبراير 2020 على الأقل، ويبدو وكأنه خليفة لجهاز (Galaxy Tab S5e)، الذي أطلقته سامسونج منذ نحو عام بمواصفات متوسطة.

وعلى عكس شاشة (Galaxy Tab S6) من نوع (AMOLED)، فإن الحاسب الجديد يتميز بشاشة من نوع (TFT) بقياس 10.4 إنشات وبدقة 2000×1200 بيكسل، مما يعني سطوعًا ودقة ألوان أقل.

وزودت سامسونج الحاسب بمكبرات صوت مزدوجة من (AKG) بدلاً من مكبرات الصوت الرباعية ضمن (Galaxy Tab S6)، لكنها تدعم (Dolby Audio)، كما يحتوي الجهاز على منفذ (USB) من النوع (C) ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ميليمتر، وهي إضافة غير موجودة ضمن الجهاز اللوحي الرائد.

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ويبدو أن هيكل (Galaxy Tab S6 Lite) مصنوع أيضًا من المعدن تمامًا مثل (Galaxy Tab S6)، ويدعم الجهاز اللوحي قلم (S Pen) الإلكتروني، لكن من غير الواضح ما إذا كان القلم موجودًا داخل الصندوق أم لا، كما لا تظهر الدبابيس المغناطيسية على المحيط، مما يشير إلى أن لوحة مفاتيح سامسونج الإضافية قد لا تكون مدعومة.

ويعمل جهاز (Galaxy Tab S6 Lite) بمعالج سامسونج المسمى (Exynos 9611)، الذي يشغل أجهزة، مثل (Galaxy A51) و (Galaxy M31) و (Galaxy M21)، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة (microSD).

وتدعي سامسونج أن بطارية (Galaxy Tab S6 Lite) البالغة سعتها 7040 ميلي أمبير تدوم حتى 12 ساعة من وقت تصفح الإنترنت، وما يصل إلى 13 ساعة من تشغيل الفيديو، وما يصل إلى 149 ساعة من تشغيل الصوت عبر شحنة واحدة.

ويحتوي الحاسب كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ويعمل بواجهة المستخدم (One UI 2.0) المعتمدة على أندرويد 10، ولم تكشف الشركة بعد عن سعر الجهاز اللوحي، لكنها أوضحت وجود نموذج (LTE) بجانب نموذج (Wi-Fi) العادي فقط.