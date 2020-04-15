شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يبتكرون تقنية تنقل الشعور بـ"الألم" عبر الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق علمى من جامعة تومسك الحكومية فى روسيا، عن تصميم جهاز يستطيع الإنسان بفضله الشعور بالضربات والحروق وحتى بالدغدغة فى الواقع الافتراضى، وقال المكتب الإعلامى فى جامعة تومسك إن هذه التقنية الجديدة يمكن استخدامها فى المرحلة الحالية فى الألعاب أون لاين على الإنترنت، فضلا عن ذلك يقوم الفريق العلمى بتطويرها، كى يتمكن الإنسان من الشعور بوهم الحركة، على سبيل المثال كيف تحط بعوضة على جلده، أو كيف يقوم أحدهم بالرسم على جسده.

وأشار الفريق العلمى إلى أجهزة يجرى استخدامها حاليا، لنقل الشعور من الواقع الافتراضى، وهى عبارة عن مجسم يشبه فى بنيته الهيكل العظمى، يرتديه الشخص، وتنقل إليه الشعور عبر آلية التحفيز الكهربائى للعضلات. ويقولون إن الجهاز الجديد الذى ابتكروه، يعتمد ذات المبدأ، لكن دون تعريض العضلات لنبض كهربائى، وإنما الجلد فقط.

وقال العالم أندريه كوستورنوى، المشرف على الابتكار الجديد إن تأثيره يكون على منطقة معينة من البشرة، وأشار إلى الحاجة بإعدادات فردية لكل شخص، وفق مستوى مقاومته للنبض الكهربائى، وأوضح أن المبدأ المعتمد فى نقل الإحساس يقوم على ذات آلية عمل الدماغ، حيث يقوم بمعالجة الإشارة الواردة من البشرة، وبذلك يحصل على الإحساس باللمس، ويقوم برسم صورة المادة أو الأداة التى تلامس البشرة فى اللحظة المحددة.

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وقال إن الفريق العلمى يعمل على تحسين أداء الجهاز الجديد، حتى يصل لمستوى خلق إحساس لدى المستخدم بالتفاعل مع الحركة والأشياء والشخصيات على سبيل المثال ليشعر بلمسة راحة يد شخص آخر له، وختم منوها إلى أن تطوير هذا الجهاز إنجاز واعد للتحكم بالروبوتات عبر أنظمة الاتصال برمز الإشارة.