أمازون تخطط لتخفيضات جذرية على أسعار العمولات

تخطط شركة أمازون لإجراء تخفيضات كبيرة على أسعار العمولات لبرنامج التسويق التابع لها، الذي يسمح للمؤسسات الإعلامية وشركات التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمستقلة بالحصول على جزء من الإيرادات من عملية البيع إذا وصل العميل إلى صفحة المنتج واشترى العنصر من خلال رابط خاص.

وأبلغت الشركة أعضاء البرنامج الذين يربطون المنتجات بمنصة أمازون مقابل نسبة مئوية من المبيعات – المعروفين باسم (Amazon Associates) – بأنها ستخفض أسعار العمولات ابتداءً من 21 أبريل، وستشهد بعض فئات المنتجات انخفاضات بأكثر من 50 في المئة، وذلك وفقًا لرسالة إلكترونية حصلت عليها (CNBC).

وتشهد معدلات العمولة ضمن فئات تحسين المنزل والأثاث والمرج والحديقة ومنتجات الحيوانات الأليفة انخفاضًا في معدل العمولة من 8 في المئة لكل عملية بيع إلى 3 في المئة فقط، أما بالنسبة لسماعات الرأس ومنتجات التجميل والآلات الموسيقية، فإن العمولة ستنخفض من 6 في المئة إلى 3 في المئة.

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كما تنخفض العمولة بالنسبة للعديد من الفئات الأخرى، من ضمنها مواد البقالة، من 5 في المئة إلى 1 في المئة، وتشكل التغييرات ضربة قاسية للكثير من المواقع التي تعتمد بشكل كبير على برنامج أمازون لكسب المال بعد أن أمضى الكثير منها سنوات في بناء أقسام تجارية مخصصة للتوصية بمنتجات أمازون.

ويدير تجار التجزئة الآخرون، مثل (Best Buy) و (Walmart)، برامج تسويق مماثلة، لكن أمازون تظل رائدة في التجارة الإلكترونية الأمريكية مع ما يقرب من نصف المبيعات عبر الإنترنت، ولم يقول المتحدث باسم الشركة ما إذا كانت التغييرات تأتي استجابةً لفيروس كورونا، لكنه أكد حدوث بعض التغييرات في عمليات أمازون بسبب الوباء.

وتعتبر أمازون واحدة من الشركات الأمريكية القليلة التي زاد نشاطها خلال الوباء، ووظفت 100 ألف عامل جديد لمواكبة الطلب في مستودعاتها حيث يتجه الناس إلى التسوق عبر الإنترنت أثناء وجودهم في المنزل، وبالرغم من الزيادة الهائلة في الطلب على خدماتها، فإن أمازون تكافح من أجل الحفاظ على عملياتها.