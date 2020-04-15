شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom يطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم فى مكان تخزين المحادثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة Zoom أنها ستتيح لعملاء النسخة المدفوعة اختيار مراكز البيانات التى يمكن توجيه المكالمات من خلالها ابتداء من 18 أبريل الجاري، وتأتى التغييرات بعد أن وجد تقرير صادر عن مختبر Citizen Lab بجامعة تورنتو أن Zoom ولدت مفاتيح تشفير لبعض المكالمات من الخوادم فى الصين، حتى لو لم يكن هناك أى شخص موجود فى الصين ضمن المكالمة.

وتقول Zoom إن عملاء النسخة المدفوعة سيكون بإمكانهم الاشتراك أو إلغاء الاشتراك فى منطقة مركز بيانات معينة، وذلك بالرغم من أن العمل لن يتمكن من إلغاء الاشتراك فى منطقته الافتراضية، وتوجد مراكز بيانات الخدمة فى أستراليا وكندا والصين وأوروبا والهند واليابان وهونج كونج وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

ولا يستطيع عملاء النسخة المجانية تغيير منطقة مركز البيانات الافتراضية، لكن لن يتم توجيه البيانات عبر الصين لأى عميل خارج الصين.

ونشر مختبر Citizen Lab فى 3 أبريل تقريرًا يصف كيفية استخدم نظام تشفير Zoom المفاتيح المولدة عبر الخوادم فى الصين، مما يعنى نظريًا أن المسؤولين الصينيين يمكنهم مطالبة Zoom بالكشف عن مفاتيح التشفير هذه للحكومة.

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وقال إريك يوان Eric Yuan الرئيس التنفيذى لشركة Zoom إن الخدمة فشلت فى التنفيذ الصحيح لأفضل ممارسات الحماية الجغرافية المعتادة فى ظل الاندفاع لتوفير سعة إضافية لتلبية الحاجة الكبيرة للمنصة أثناء جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن المنصة سمحت لاجتماعات معينة بالاتصال بالأنظمة فى الصين، لكن لم يكن هذا هو السلوك المقصود وأن الشركة صححت المشكلة.

وأعلن الرئيس التنفيذى للشركة أن المنصة ستتوقف عن تطوير الميزات لمدة 90 يومًا فى سبيل التركيز على إصلاح مشكلات الخصوصية والأمان، وقال أيضًا إن عدد مستخدمى Zoom قفز من 10 مليون مستخدم يوميًا فى شهر ديسمبر إلى أكثر من 200 مليون مستخدم يوميًا فى شهر مارس، حيث توافد الناس على الخدمة أثناء تواجدهم فى المنزل بسبب الوباء