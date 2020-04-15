شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات أجهزة Mac بنسبة 20% في الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير سابق لشركة الأبحاث السوقية Canalys إلى انخفاض عالمي في شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك على الرغم من الطلب المتزايد عليها نتيجة للعمل عن بعد، إلا أن شركتى Gartner وIDC كشفتا عن تقريرهما لشحنات صناعة الكمبيوتر الشخصي خلال الربع الأول.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فتشير تقارير IDC إلى أن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية انخفضت بنسبة 9.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول، لتصل إلى 53.2 مليون، حيث يأتي هذا الانخفاض بعد عام من النمو خلال عام 2019، وقد أرجعت شركة IDC هذا الانخفاض إلى قلة العرض بسبب جائحة فيروس COVID-19 في الصين، أكبر مورد لأجهزة الكمبيوتر في العالم.

وأشار تقرير IDC إلى أنه في حين كانت الطاقة الإنتاجية في يناير على قدم المساواة مع السنوات الماضية، إلا أن عمليات الإغلاق في فبراير ومارس أدت إلى انخفاض إجمالي في العرض، ومع انخفاض العرض، ازداد الطلب حيث كان الموظفين بحاجة إلى ترقية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للعمل من المنزل وسعى المستهلكون إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية للألعاب لتسلية أنفسهم".

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وقد شهدت أبل على وجه التحديد انخفاضًا في الشحنات بنسبة 20.7% خلال الربع الأول، حيث انخفضت من 3.9 مليون وحدة قبل عام إلى 3.09 مليون وحدة هذا العام، حيث وصفت شركة IDC ذلك بأنه "واحدا من أكبر الانخفاضات في التاريخ الحديث.

على الجانب الأخر، تُشير Gartner إلى بيانات مماثلة لهذه الصناعة، موضحة أن الشحنات بلغ مجموعها 51.6 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2020، بانخفاض 12.3% عن الربع الأول من عام 2019، ولكن تختلف بيانات Gartner، عندما يتعلق الأمر بشركة آبل، فعلى أساس عالمي، تقدر شركة Gartner انخفاض شحنات آبل بنسبة 6.2% على أساس سنوي، من 3.79 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2019 إلى 3.55 مليون وحدة في الربع الأول 2020.