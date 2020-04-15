يتم حاليًا بيع أكثر من 500 آلف حساب Zoom على الويب المظلم

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يكون إنفجار شعبية تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom أمرًا رائعًا، ولكن للآسف، لم يؤدي ذلك سوى إلى إكتشاف مجموعة من الثغرات الأمنية والمشاكل المرتبطة بالخصوصية والتي يمكن أن تُعرض حسابات المستخدمين للخطر. لسوء حظ Zoom، يبدو أن مشاكل الشركة لم تنته بعد لأنه وفقا لتقرير جديد من موقع BleepingComputer، فيبدو أنه يتم حاليًا بيع أكثر من نصف مليون حساب Zoom على الويب المظلم ( Dark Web ) والمنتديات المخصصة لتعليم أساليب القرصنة.
وفقا لتقديرات Zoom، فيبدو أن هذه الإختراقات لم تحصل بالضرورة نتيجة لوجود ثغرات أمنية في التطبيق. بدلاً من ذلك، يبدو أن بيانات تسجيل الدخول إلى Zoom هذه تم جمعها من خلال هجمات حشو بيانات الدخول، حيث يستخدم القراصنة بيانات الدخول المسروقة من عمليات إختراق سابقة لمعرفة ما إذا كانت تعمل مع Zoom.
بيانات الدخول التي إتضح أنها تعمل مع Zoom أيضًا تم تجميعها وبيعها للقراصنة الآخرين. ومن المثير للإهتمام أن بيانات تسجيل الدخول هذه لا تُباع كثيرًا. في بعض الحالات، تم تقديمها مجانًا لتنفيذ هجوم حجب الخدمة.
ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ إذا كنت تستخدم تطبيق Zoom، فقد ترغب في تغيير كلمة المرور الخاصة بك. بشكل عام، من الجيد إستخدام كلمات مرور مختلفة لحسابات مختلفة. وهذا يضمن أنه إذا تم إختراق حساب واحد، فلن يؤثر ذلك على بقية الحسابات الخاصة بك.
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