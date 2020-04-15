الأبحاث تشير أن فيروس كورونا يمكن أن ” يُعيد تنشيط نفسه ” في المرضى الذين تم شفاؤهم

فاطمة أيت طالب - دبي - بعض الأمراض مثل الإنفلونزا، مجرد تعافيك منها لا يعني أنه لا يمكن أن تُصاب بها مرة أخرى. لسوء الحظ، يبدو أن هذا هو نفس الحال مع فيروس كورونا المستجد لأنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض في كوريا الجنوبية، يبدو أن المرضى الذين أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه لا يزالون معرضين للأصابة به مرة أخرى.

وذلك لأن مركز السيطرة على الأمراض وجد أن هناك احتمال أن الفيروس قد ” يعيد تنشيط ” نفسه حتى بعد شفاء المريض على ما يبدو. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تبين أن هذا هو الحال مع 51 مريضًا تم تصنيفهم في البداية على أنهم شفيوا، ولكن تم إختبارهم لاحقًا وإتضح أنهم مُصابون بالفيروس مرة أخرى.

هذا لا يعني فقط أن المرضى يمكن أن يصابو بالمرض مرة أخرى، ولكن هناك فرصة أن يتمكنوا بعد ذلك من نشره بمجرد عودتهم إلى المنزل أو العمل أو المدرسة. وفقًا لـ Jeong Eun-kyeong، المدير العام لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، فقد صرح بالقول : ” بينما نراهن كثيرًا على إعادة التنشيط كسبب محتمل، فإننا نجري دراسة شاملة حول ذلك. كانت هناك العديد من الحالات التي إختبر فيها المريض أثناء العلاج وكانت النتائج سلبية في اليوم الأول وإيجابية في اليوم التالي “.

لا يزال من غير الواضح ما هو السبب الذي أدى إلى حدوث ذلك، ولكن إقترح البعض أن الإختبار غير المتناسق قد يكون أحد الأسباب التي قد تجعل نتائج المرضى تظهر سلبية في البداية وإيجابية بعد ذلك.