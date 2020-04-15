شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح أداة AccountGuard مجانا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم المشاكل التى يواجهها العاملون بمجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، فإن المجرمين الإلكترونيين يجعلون الأمور أكثر صعوبة لمقدمي الرعاية الصحية والمجموعات الإنسانية، حيث أدت الهجمات بالفعل إلى تأخير اختبار COVID-19 ومحدودية الوصول إلى إرشادات الرعاية الصحية ذات الصلة، وهو ما دفع شركة مايكروسوفت في النهاية لتوفير خدمة AccountGuard الأمنية إلى مقدمي الرعاية الصحية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بدون تكلفة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعادةً ما تستهدف AccountGuard السياسيين وموظفيهم، حيث تقوم AccountGuard بإخطار العملاء عندما تكتشف مايكروسوفت هجومًا وتقدم إرشادات حول إيقافه، وقالت مايكروسوفت في بيان إن الخدمة ستكون متاحة لهذه المجموعات الجديدة حتى تهدأ جائحة COVID-19، وهي متوفرة حاليا في 29 دولة، وهو متاح للمؤسسات التي تستخدم البريد الإلكتروني لـ Office 365 للأعمال، كما يوفر أمانًا إضافيًا للحسابات الشخصية للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يستخدمون خدمات مثل Outlook.com وHotmail.

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وبالإضافة إلى المستشفيات والعيادات ومرافق الرعاية والمختبرات والأطباء والأدوية وعلوم الحياة وشركات الأجهزة الطبية، يمكنهم جميعًا الاشتراك في تغطية AccountGuard الموسعة، ومن خلال برنامج تجريبي، دخلت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، CyberPeace وFreedom House في البرنامج بالفعل.

وتحذر شركة مايكروسوفت من أن معظم الهجمات على مؤسسات الرعاية الصحية خلال وباء الفيروسات التاجية قد تم تنفيذها عبر البريد الإلكتروني، غالبًا ما يخفي المهاجم المحتوى الضار كرسالة من السلطة أو مزود المعدات الطبية من أجل الحصول على بيانات اعتماد الشخص أو نشر البرامج الضارة، كما شاركت Microsoft أيضًا دليلاً لتجنب هجمات التصيد الاحتيالي.