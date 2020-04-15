شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty: Warzone تحظر 70 ألف لاعب حول العالم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن هناك العديد من اللاعبين الذين يلجأون إلى حيل للغش في لعبة Call of Duty Warzone، حيث حظرت اللعبة مؤخرا حوالى 20 ألف حساب في الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى عدد الحسابات المحظورة في وقت سابق البالغ 50000 حساب، وهو ما يعني أنه تم تعليق ما مجموعه 70.000 حساب.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن شركة Activision قد فرضت قيودًا على انتشار الهاكرز في سلاسل ألعاب battle royale، بعد أن أصبحت Call of Duty: Warzone هى اللعبة الأكثر انتشارا وشهرة حاليًا في العالم، مع أكثر من 50 مليون لاعب.

ولا تحتاج إلى شراء Modern Warfare لتشغيلها حيث يمكن تشغيلها مجانًا عبر الإنترنت، كما تتميز اللعبة بوضعين: Battle Royale وPlunder، ولعل إحدى الميزات الفريدة لـ Call of Duty: Warzone هي إدخال Gulag في battle royale، والتي تمنحك فرصة ثانية للدخول إلى ساحة المعركة بشرط البقاء على قيد الحياة في السجن.

Advertisements

وفي منشور سابق للمدونة، قال ناشر اللعبة: "نحن نأخذ جميع أشكال الغش على محمل الجد، والحفاظ على مستوى عادل ونزيه للجميع من بين أولوياتنا، لقد تم فرض حظر على الحسابات منذ اليوم الأول من إطلاق Warzone "، ولعل بعض الأساليب التي يستخدمها الناشر ضد الغش هي مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتحقق من البيانات وتحديد المخالفات المحتملة، بالإضافة إلى تحديد استخدام الغش والاختراقات المحتملة، وتبسيط واجهة المستخدم في اللعبة وتحسين طرق الإبلاغ عن الغش في اللعبة وما إلى ذلك.

على جانب أخر حظرت PUBG Corp حوالي 30.000 حسابًا متهمًا باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية يسمى Radar Hack cheat الذي سمح للمستخدمين بمشاهدة مواقع اللاعبين الآخرين عبر شاشة ثانية أو تطبيق محمول تمت إعادة توجيهه عبر خادم VPN، وقد تضمنت قائمة الحظر أيضًا بعض لاعبي PUBG المحترفين عبر النظام الأساسي.