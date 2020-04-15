شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستبدل بعض تطبيقات أندرويد بنظام التشغيل Chrome.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جوجل استبدال بعض تطبيقات أندرويد لأجهزة Chromebook بتطبيقات الويب التقدمية PWA، وهي في الأساس صفحة ويب تبدو وكأنها تطبيق تقليدي، وفى بعض الحالات، ستكون الـ PWAs أسرع وأكثر كفاءة من نظرائها في أندرويد، وكذلك تستهلك مساحة تخزين أقل وتتطلب طاقة أقل للتشغيل.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge"، بعض تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل Chrome كانت سيئة، حيث كافحت جوجل لسنوات لتحسين تطبيقات أندرويد للعمل على شاشات بحجم الكمبيوتر اللوحي.

وفي حين أن الأمر قد تحسن بالتأكيد منذ Pixelbook، فلا يزال هناك عدد من البرامج التي لا تعمل بشكل جيد عند تشغيلها، وعلى الرغم من أن PWAs كانت متاحة لبعض الوقت، فمن المحتمل أن بعض المستخدمين لم يعرفوا كيفية الحصول عليها أو لماذا تعد بديلاً أفضل.

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وكان أول تطبيق نعرفه يحصل على هذا التعديل هو تويتر، إذ أكد دومينيك نج، رئيس قسم التكنولوجيا في فريق نظام التشغيل Chrome بجوجل، أن YouTube TV يحصل على بديل PWA أيضًا.

وكانت تطبيقات الويب التقدمية متوفرة في متجر Play من قبل، ولكن الفرق هو أنها أصبحت الآن الإصدارات الأساسية من تويتر و YouTube TV، بمعنى أنه عند البحث عن تويتر في المتجر والضغط على "تثبيت"، تدرك جوجل أنك تستخدم جهاز Chromebook وتبدأ في تثبيت PWA بدلاً من إصدار أندرويد.

وأضاف دومينيك: "من الآن فصاعدًا، ستعمل تطبيقات PWA تمامًا مثل تطبيق تويتر على أندرويد؛ فسترى الرمز في تطبيقك، ويمكنك إعداد الإشعارات، وستتمكن من إلغاء تثبيته من متجر Play أيضًا".