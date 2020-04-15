OnePlus تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - ما كان مقررًا بالفعل، وبعد حملة تسويقية ضخمة، قامت شركة OnePlus أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. وكما أوضحت التسريبات السابقة تمامًا، فالهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro يأتيان بعدد من الترقيات على مستوى المواصفات التقنية الداخلية، على الرغم من أنهما لا يأتيان بتغييرات كبيرة على مستوى التصميم مقارنة مع الطرازات الحالية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد أكدت لنا شركة OnePlus أن كلا الهاتفين يستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ويدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما يأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro يضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما يواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما يحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ويدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro يدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

Advertisements





كشفت لنا شركة OnePlus كذلك أن الهاتف OnePlus 8 يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، بينما يضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وعندما يتعلق الأمر بالشاشات، فقد تم تزويد الهاتف OnePlus 8 Pro بشاشة Fluid AMOLED تمتاز بحجم 6.78 نش وبدقة +QuadHD علما أن هذه الشاشة تدعم +HDR10، بينما تم تزويد الهاتف OnePlus 8 بشاشة تمتاز بحجم 6.55 نش وبدقة +FullHD وبمعدل التحديث 90Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم بدورها معيار +HDR10.





وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 يضم بطارية بسعة 4300mAh بينما يضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، ويحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مُقاوم للماء والغبار.

وفيما يخص الأسعار، فقد كشفت لنا OnePlus أن الهاتف OnePlus 8 سيكلف إبتداءً من 699 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، بينما ستكلف نسخة 12GB/256GB نحو 799 دولار أمريكي. أما بخصوص الهاتف OnePlus 8 Pro، فهو سيُكلف إبتداءً من 899 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ونحو 999 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض كلا الهاتفين للبيع إبتداءً من 24 أبريل.