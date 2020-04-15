شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لتوظيف 75 ألف عامل لزيادة الطلبات أون لاين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون أنها ستوظف 75000 شخص لشغل عدة وظائف، بما فى ذلك موظفي المستودعات وسائقي التوصيل مع استمرار وباء فيروس كورونا COVID-19 الذى تسبب فى حبس الأمريكيين فى منازلهم، مما زاد الطلب على التسوق والتوصيل عبر الإنترنت.

وبحسب موقع TOI الهندى، مع شراء المتسوقين لكافة المنتجات من أرفف المتاجر خوفًا من الحجر الصحي الطويل الأمد، أو نقص المنتجات، تتسابق الشركات لإبقاء المنتجات الغذائية والصحية في المخزون، كما تتسابق لأن يكون لديها موظفون جاهزون للعمل في المتاجر أو التوصيل.

ويواجه عملاقة التجارة الإلكترونية مهمة شاقة تتمثل في توظيف المزيد من الأشخاص، حتى مع تزايد الدعوات لإغلاق المرافق، وقالت الشركة – التي أبلغت عن حالات إصابة بالفيروس بين موظفي المستودعات وواجهت عدة مظاهرات- إنها ستطبق فحوصات درجة الحرارة، وتُقدّم أقنعة للموظفين في جميع مستودعاتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد دعا بعض المسؤولين المنتخبين الشركة إلى إغلاق المستودعات، لكن مع بلوغ معدلات البطالة مستويات قياسية، تتطلع أمازون لملء الفجوة، ولجذب موظفين جدد، قالت الشركة إنها ستضيف دولارين إلى الحد الأدنى لأجر الساعة البالغ 15 دولارًا للعمال الأمريكيين خلال شهر أبريل الجاري.

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وقالت الشركة يوم الاثنين: إنها شغلت جميع الوظائف التي أعلنت عنها سابقًا، وعددها 100 ألف وظيفة، وستُضاف الوظائف الجديدة إليها.

وقالت أمازون إنها تتوقع إنفاق أكثر من 500 مليون دولار على مستوى العالم؛ لزيادة أجور العمال خلال الوباء، ارتفاعًا عن التقديرات السابقة البالغة 350 مليون دولار.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "نعلم أن العديد من الأشخاص قد تأثروا اقتصاديًا إذ إن الوظائف في مجالات، مثل الضيافة والمطاعم والسفر، يُستغنى عنها كجزء من هذه الأزمة، ونرحب بأي شخص خارج العمل للانضمام إلينا في أمازون حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، ويكون صاحب العمل السابق قادرًا على إعادتهم".

يُشار إلى أن عدد موظفي أمازون يتغير بصورة موسمية، إذ بلغ حديثًا الذروة في موسم العطلات بواقع 798,000 عامل بدوام كامل وجزئي، وذلك قبل الإعلان عن 100,000 وظيفة جديدة بعد انتشار الجائحة، وانتقدت بعض النقابات والمسؤولين رد أمازون على تفشي المرض، الذي أصاب حتى تاريخ اليوم أكثر من 1.8 مليون شخص على مستوى العالم، وأدى إلى وفاة أكثر من 115,000 شخص.