شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تضاعف عدد الدببة السوداء 4 مرات بعد أزمة كورونا.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزدهر الحياة البرية في منتزه يوسمايت الوطني في كاليفورنيا منذ إغلاقها في 20 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث تم رصد ذئب البرارى "القيوط" والدببة التي عادة ما تجلس في ممرات الغابة في جميع أنحاء الحديقة، وبالقرب من قرية يوسمايت، وهي بلدة صغيرة تقع بالقرب من الحديقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الحيوانات تستغل الطرق الفارغة وتخرج في العراء للوصول من مكان لآخر، فيما تضاعف عدد الدببة السوداء في الوادي المفتوح أربع مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تعود هذه الحيوانات إلى المنطقة لأنها لم تعد تشعر بالتهديد.

وكان تم إغلاق حديقة يوسمايت الوطنية في الساعة 3 مساءً يوم 20 مارس، مما منع جميع زوار الحديقة من التواجد بالمنطقة حتى إشعار آخر.

وقال مسؤولو الحديقة في بيان: "صحة وسلامة زوارنا وموظفينا ومتطوعينا وشركائنا في حديقة يوسمايت الوطنية هي أولويتنا الأولى".

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وأضافوا، "تعمل National Park Service (NPS) مع السلطات الفيدرالية وحكومات الولايات والسلطات المحلية لمراقبة وضع فيروس (COVID-19) عن كثب."

وقالت رانجر كاتي، عالمة الأحياء التي عملت مع الدببة السوداء لأكثر من عقد، في مقطع فيديو مباشر على فيس بوك، أن الحيوانات لديها الآن حفلة، حيث تم منع البشر من زيارتها.

وأضافت: "منعت جدران سيارات أو حركة المرور الدببة من التحرك بحرية، حيث إنهم عادة ما يختارون هذه الممرات الصغيرة التي يجب عليهم التحرك فيها في الوادي للانتقال من النقطة A إلى النقطة B، الآن ، حيث لا يوجد أشخاص هم الدببة فقط يسيرون حرفياً فى الطريق للوصول إلى حيث يحتاجون إلى الذهاب إليه".

وشاركت الحديقة مقطع فيديو على تويتر يظهر دبًا أسود يمر في الحديقة، كما شهد حراس المتنزه أيضًا ذئبان القيوط ذات المظهر الصحي.