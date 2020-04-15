شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات هواتف الـ5G تصل لـ 8.4 مليون وحدة خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تصل مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس 5G إلى 8.4 مليون وحدة في كوريا الجنوبية هذا العام حيث يتسابق مصنعو الهواتف لإطلاق أجهزة بأسعار معقولة تدعم 5G، فوفقًا لمتتبع السوق Counterpoint Research، تشير التقديرات إلى أن الهواتف الذكية 5G تمثل 48 % من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية هذا العام.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي العام الماضي، شكلت الهواتف التي تدعم 5G حوالى 28 % من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية هنا، بينما بلغ عدد المشتركين في شبكة الهاتف المحمول 5G في كوريا الجنوبية 5.77 مليون حتى الأسبوع الماضي، وفقًا لوزارة العلوم في البلاد.

وقد قامت شركات الهواتف المحمولة الكورية الجنوبية بتسويق خدمات 5G في أبريل من العام الماضي، فيما قالت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research أن 13 هاتفًا ذكيًا جديدًا 5G سيدخل السوق المحلية هذا العام، ارتفاعًا من سبعة هواتف 5G العام الماضي.

ووفقًا لـ Counterpoint Research فمن المتوقع أيضًا أن تطرح أبل إصدار 5G من هواتف أيفون الخاصة بها في النصف الثاني من العام، ومع ذلك، قالت Counterpoint Research، أن الانتشار العالمي للفيروس التاجي الجديد يمكن أن يؤثر على توسع سوق 5G، مضيفًا أن الانتعاش السريع للطلب على الهاتف المحمول في النصف الثاني سيكون عاملاً رئيسيًا في نمو السوق.