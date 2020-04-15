شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Chapters ميزة جديدة من يوتيوب لتقسيم الفيديوهات الطويلة لعدة أجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن خدمة مشاركة الفيديو الشهيرة يوتيوب تختبر حاليا ميزة جديدة تعرف بـ Chapters والتى تقسّم الفيديوهات الطويلة إلى عدة أجزاء لستهيل مشاهدتها، وبالتالي الانتقال لأي قسم والبدء تماماً منه، حيث إنها تعتبر ميزة مفيدة للأشخاص الذين يفضلون تجاوز المقدمات الطويلة والوصول إلى هدف المحتوى الأساسي.





وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فتقوم الميزة على الحصول على الزمن والوصف المقدم من قبل صاحب الفيديو في مربع الوصف، وبعدها يتم تقسيم المقطع لأجزاء حسب ذلك، وبالتالي يمكن بسهولة معرفة أي قسم يتحدث عن أي موضوع ضمن الفيديو والانتقال إليه مباشرة.

كما سيلاحظ المستخدم أن اسم كل جزء يظهر بجانب التوقيت في أسفل شريط التصفح الأحمر، مما يتيح للمستخدم معرفة الموضوع الذي يتحدث عنه الآن بسهولة.

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وحتى الآن لا تزال الميزة قيد الاختبار، حيث ظهرت لدى بعض القنوات التي تتبع هذا الأسلوب قديماً في تنظيم مقاطعها، وعلى الأرجح ستتسع لاحقاً لتشمل الجميع.

على جانب آخر أجرى يوتيوب تحديث لموقعه الخاص بسطح المكتب لجعله أكثر ملاءمة للشاشات اللمسية "التاتش"، حيث أطلق الموقع المحدث تعديلات على قائمة النقاط الثلاث وضخم الأيقونات لتسهيل استخدام الموقع من الشاشة التى تعمل باللمس، وإذا توجهت إلى موقع يوتيوب لسطح المكتب الآن باستخدام جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول مزود بشاشة تعمل باللمس، فستلاحظ أن خيار القائمة "ثلاثية النقاط" مرئي تحت جميع الصور المصغرة لمقاطع فيديو يوتيوب.

ووفقا لما ذكره موقع " theverge"، ففي السابق، كان عليك تحريك مؤشر "الماوس" فوق عنوان الفيديو لكي يظهر خيار "النقاط الثلاث"، مما يعني أنه لا يمكنك استخدامه إذا لم يكن لديك ماوس أو لوحة تتبع.