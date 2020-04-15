فيسبوك تطلق تطبيقًا للتواصل مع المُقرَّبين عبر ساعة آبل

أطلق قسم البحث والتطوير الداخلي التابع لشركة فيسبوك تطبيقًا جديدًا يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأصدقاء المقربين عن طريق ساعة آبل الذكية (آبل ووتش) Apple Watch.

ويعمل التطبيق المُسمى (كيت) Kit – وهي اختصار لعبارة (ابقَ على تواصل) Keep in Touch – باستخدام مجموعة من رموز القراءة السريعة QR، وخدمة التراسل الفوري مسنجر التابعة لفيسبوك.

ووفقًا لوصف تطبيق Kit على متجر آب ستور، فإن بداية استخدام التطبيق تكون بمسح رمز QR في الساعة، أو إدخال رمز الوصول في موقع fb.com/devices. ومن ثم يختار المستخدم جهة الاتصال على مسنجر المراد التواصل معها باستخدام التطبيق.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بإرسال مجموعة من الرسائل بمجرد نقرة واحدة، مثل: التسجيلات الصوتية، والرموز التعبيرية، ومشاركة الموقع، والرسومات، وذلك على نحو مشابه لتطبيق (آي مسج) iMessage التابع لآبل على الساعة، ولكن الرسائل تُرسل عن طريق خدمة التراسل التابعة لفيسبوك، وليس الرسائل النصية القصيرة SMS، أو iMessage.

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ويسمح التطبيق أيضًا باستقبال الإشعارات والرد عليها، وقراءة رسائل جهات الاتصال. وتكمن الفكرة من وراء التطبيق في السماح للمستخدمين بالبقاء على تواصل مع الأصدقاء، دون الحاجة لإخراج الهاتف.

وفي حين أن تطبيق مسنجر يوفر بالفعل دعمًا لساعة آبل الذكية، فإن تطبيق Kit يركز على جهات الاتصال المقربة فقط، مثل الأصدقاء، والعائلة. ويسمح ذلك بتقديم واجهة مستخدم وتجربة مختلفة، مقارنة بتطبيق مسنجر على الساعة، حيث على المستخدم التنقل على شاشة صغيرة لقراءة الرسائل والرد عليها.

يُشار إلى أن تطبيق Kit يُعدّ الأحدث بين التطبيقات التي أطلقها قسم البحث والتطوير التابع لفيسبوك المسمى NPE Team، وكان القسم قد أطلق حديثًا تطبيق Tuned المخصص للأزواج. كما يُعد التطبيق الأول من القسم لساعة آبل الذكية.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق Kit من متجر آب ستور، ولكنه لن يعمل إلا في ساعة آبل.