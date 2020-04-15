شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول رحلة خاصة على سطح القمر 2021 تحدد موقع هبوطها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أول رحلة خاصة للهبوط على سطح القمر في عام 2021 أكثر تحديدا بشأن موقع هبوطها، حيث أعلن ممثلو شركة Intuitive Machines، أن المركبة الفضائية الروبوتية Nova-C ستنزل بالقرب من Vallis Schröteri، أكبر وادي على سطح القمر، في مهمة الشحن الأولية لناسا في أكتوبر 2021.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، يحيط بالوادى "محيط العواصف"، وبه أكبر عدد من سهول القمر البازلتية الداكنة، التي بدت مثل المحيطات لعلماء الفلك الأوائل، حيث درس فريق Nova-C المنطقة بتفصيل كبير، وحدد في النهاية موقع هبوط مناسبًا.

وقال ممثلو شركة Intuitive Machines ومقرها هيوستون، إن المنطقة المختارة مسطحة وخالية إلى حد كبير من الصخور والمخاطر الأخرى وستوفر ضوء شمس وفير إلى Nova-C التي تعمل بالطاقة الشمسية لمدة 14 يومًا.

وقال ستيف ألتيموس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Intuitive Machines ، في بيان: "لم يتم إجراء هذا النوع من تقييم الهبوط على سطح القمر منذ مهمة أبولو [17] عام 1972".

وأضاف: "الجهد الهائل الذي بذله فريقنا لتوصيف نهج الهبوط وخيارات موقع الهبوط وظروف الإضاءة بشكل كامل لضمان نجاح المهمة هو مهمة أساسية مطلوبة للوفاء بالتزاماتنا تجاه عملاء حمولة خاصة لنا ووكالة ناسا."

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سيأتي الهبوط بعد ستة أيام من الإقلاع، المقرر إجراؤه فوق صاروخ فالكون 9 في 11 أكتوبر 2021، من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

وستطير Nova-C بموجب عقد بقيمة 79.5 مليون دولار تم توقيعه مع برنامج ناسا لخدمات حمولة القمر التجارية (CLPS) في 2019.

وستقدم الناقلة الخاصة خمس تجارب لوكالة ناسا وعددًا من الحمولات التجارية إلى سطح القمر.

تم تصميم شحنات CLPS لتمهيد الطريق لبرنامج Artemis التابع لوكالة ناسا لاستكشاف القمر المملوك، والذي يهدف إلى هبوط رائدي فضاء بالقرب من القطب الجنوبي في عام 2024 وإقامة حضور بشري مستدام على القمر وحوله بحلول نهاية العقد، على سبيل المثال، تشتمل حمولات CLPS التابعة لوكالة ناسا على أدوات من شأنها تقييم مخازن جليد الماء على سطح القمر، وهو مورد رئيسي لأي بؤرة استيطانية مأهولة.