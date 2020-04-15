شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قياس حرارة مستمر وحظر التجمعات.. تعرف على إجراءات مصانع أيفون لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع العاملون في مصانع فوكسكون في الصين المنصعة لهواتف أيفون، لإجراءات مراقبة صارمة جديدة للحماية من اندلاع محتمل لـ COVID-19 داخل بيئة العمل، حيث يتم فحص العاملين في شركة Foxconn بكاميرات حرارية، كما يتم قياس درجة الحرارة يوميا، ويجب عليهم تناول الطعام في أماكن الغداء الفردية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي أحد منشآت الشركة في مدينة تشنجتش، وهي مدينة يقطنها 10 ملايين نسمة في شمال وسط الصين، يتم تعيين العمال في أطقم صغيرة مكونة من 20 فردًا، ويطلب منهم البقاء معًا طوال يوم العمل.

وتعيش المجموعات معًا في مساكن في حرم مصنع فوكسكون، مع فترات محددة لوجبات الطعام والذهاب للمصنع وفترات راحة معًا، حيث تقول الإدارة إنها ستساعدهم على عزل الحالات الجديدة من COVID-19 بسرعة.

كما أنه في بداية كل نوبة جديدة، يتم إصدار أقنعة جديدة للعمال وفحص درجة حرارتهم، وفي الغداء، يُطلب منهم مسح أنفسهم في المقاعد الفردية في الكافتيريا، حيث يتم تمييز كل منها برموز QR، لتتبع أين يتواجدون ومتى.

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وقال أحد العاملين في شركة فوكسكون، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "توجد لوحات على الطاولات بين الناس لذا لا نرى بعضنا البعض أو نتحدث".

كما تم تجهيز المصنع بنقاط تفتيش بالكاميرا الحرارية لمراقبة العمال بدرجات حرارة مرتفعة، ويجب فتح نوافذ المصنع ثلاث مرات في اليوم لمدة 30 دقيقة على الأقل، وقبل دخول المساكن بعد نوباتهم، تترك الطواقم المعاطف والحقائب في منطقة خاصة حيث تقوم أطقم بتطهيرها.

فيما تدعي شركة فوكسكون، أن مصنعها مجهز أيضًا بالأشعة السينية على الصدر واختبارات الحمض النووي لتشخيص العمال الذين يعانون من أعراض أولية لفيروس كورونا.

وتقول الشركة أيضًا، إنها ستصنع ما يصل إلى مليوني قناع وجه يوميًا لموظفيها الذين يزيد عددهم عن مليون، وهذه التدابير هي جزء من مجموعة من المبادئ التوجيهية على الصعيد الوطني لمختلف الشركات في البلاد المسموح لها باستئناف العمل حيث تبدأ البلاد في الخروج من إغلاق COVID-19.

وجدير بالذكر أن مجلس الدولة الصيني وضع سياسة تتطلب من أصحاب العمل تسجيل تقارير صحية يومية لكل عامل نشط في شركة.