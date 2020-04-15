شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح مزايا جديدة بـ IGTV تستهدف المستخدمين ومنشئى المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة انستجرام عن تحديث جديد لتطبيق مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة IGTV، والذى يوفر العديد من المميزات التى تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على استخدام التطبيق، فضلا عن تشجيع منشئي المحتوى على نشر مقاطع فيديو طويلة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقال تطبيق انستجرام أنه أعاد تصميم الصفحة الرئيسية بالكامل لتضم منشئي المحتوى في الأعلى، حيث سيظهر محتوى مخصص لكل مستخدم بناءً على من يتابعونه، وما يعتقد التطبيق أنه قد يكون مثيرًا لاهتمامهم، كما حصل التطبيق على تبويب Discover لإظهار محتوى IGTV الجديد الملائم، بالإضافة إلى دعم إمكانية التسجيل بدون استخدام اليدين.

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ونظرا لأن تطبيق IGTV اقتصر قبل التحديث على عرض مقاطع الفيديو من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمين، لذا سيكون تبويب Explore من أهم المزايا، فهو يحتوي على مقاطع الفيديو "الشائعة" على الخدمة.

كما يوفر التحديث الجديد أيضا ميزة مهمة لمن يهتم أكثر بتطبيق انستجرام الرئيسي، وهي دعم نشر محتوى IGTV في القصص، فبدلًا من عرض صورة عن المحتوى، فسيتم عرض 15 ثانية من الفيديو، مما يشجع المستخدمين على مواصلة المشاهدة في IGTV.

ويري التقرير أن انستجرام يعتقد أن المستخدمين يجدون صعوبة في إيجاد مقاطع الفيديو في IGTV، الأمر الذي يجعلهم يركزون على تطبيقها الرئيسي، ويهملون التطبيق الآخر الذي تسعى من خلاله إلى منافسة يوتيوب، فيما يقول انستجرام أن IGTV سيكون "مستقبل الفيديو"، لذلك فإن ضمان عثور المستخدمين على محتوى يشاهدونه، بالإضافة إلى تشجيع منشئي المحتوى على نشر المزيد، قد يساعدها على ضمان نجاح التطبيق.