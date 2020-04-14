مايكروسوفت تُمدِّد دعم أنظمة ويندوز القديمة لستة أشهر دعمًا للشركات المتضررة بسبب كورونا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تمديد دعم النسخ القديمة من نظام ويندوز لستة أشهر أخرى دعمًا للشركات المتضررة من الإغلاق بسبب الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية في بيان: “إن مايكروسوفت مُلزمة بعمق في علاقتها مع العملاء في جميع أنحاء العالم الذين تأثروا بحالة الصحة العامة الحالية”. وأضافت: “بصفتنا عضوًا في المجتمع العالمي، نريد أن نساهم في تقليل الضغط الذي يواجهه عملاؤنا الآن”.

وكانت مايكروسوفت تخطط لإنهاء دعم نظام ويندوز 10 بإصداره ذي الرقم 1709، وتحديدًا نسخ Enterprise، و Education، و IoT Enterprise اليوم الثلاثاء، ولكنه مُدِّد حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر القادم. وكان من المقرر إنهاء دعم نظام ويندوز بإصدار 1809 لنسخ Home، و Pro، و Pro Education، و Pro for Workstations، و IoT Core في 12 أيار/ مايو المقبل، ولكن مُدِّد حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وإضافةً إلى الأنظمة السابقة، أعلنت مايكروسوفت عن تمديد الدعم لإصدار 1809 من نظام ويندوز سيرفر، وإصدار 1810 من Configuration Manager، ونظام SharePoint Server 2010، و SharePoint Foundation 2010، و Project Server 2010، لمدة ستة أشهر أخرى. ولكن الشركة قررت ألا تغير موعد نهاية برامجها المكتبية: Office 2010، و Project 2010، و Office 2016 لنظام ماك، و Office 2013.

ويُعتقد أن تمديد الدعم سيُسهم في مساعدة مسؤولي تقنية المعلومات في الشركات التي تضررت من انتشار الفيروس، فالتمديد يعني أن التصحيحات وتحديثات الأمان ستستمر في الوصول إلى الإصدارات القديمة من ويندوز.