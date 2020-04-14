تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى أن هاتف iQOO Neo3 سيأتي بسعر منخفض مع رقاقة Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف iQOO Neo3 المرتقب سيأتي بأقل مستوى تسعير بين الهواتف المنافسة التي تضم معالج Snapdragon 865، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 390 يورو إلى الأسواق.

ينطلق هاتف iQOO Neo3 رسمياً في حدث يعقد في 23 من أبريل، ولقد أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن الهاتف سينطلق للأسواق بسعر جيد مع رقاقة معالج Snapdragon 865.

Advertisements

بعد أن قدمت علامة iQOO هاتف iQOO 3 خلال الفترة الماضية، تستعد من جديد لإطلاق إصدار جديد بسعر جيد للأسواق بعنوان iQOO Neo3.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف iQOO Neo3 قبل الكشف الرسمي عنه، حيث ينطلق الهاتف بسعر 390 يورو، وهو أقل سعر في الهواتف الذكية التي جاءت بمعالج Snapdragon 865 هذا العام، كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف iQOO Neo3 سيدعم معدل 144Hz في الشاشة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





