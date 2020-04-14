تكنولوجيا: Redmi تكشف رسمياً عن سماعة Redmi Air Dots S اللاسلكية بسعر 14 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت علامة Redmi الفرعية التابعة لشركة شاومي اليوم إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان Redmi Air Dots S، التي تنطلق بتغيير بسيط عن الإصدار الأول مع نمط mono لفصل جهتي السماعة في إستقبال الصوتيات.

تتميز سماعة Redmi Air Dots S اللاسلكية التي انطلقت في الصين اليوم بتصميم يحاكي الإصدار الأول، إلا أنها تأتي بميزة دعم عمل كل جهة من السماعة كمسقبل منفصل للصوتيات، كما تأتي بمعدل أفضل في نقل الصوتيات، وتقنية البلوتوث 5.0.

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أيضاً تضم سماعة Redmi Air Dots S نمط خاص للألعاب يتيح خفض تأخر الإستجابة في السماعة اللاسلكية، بينما تتوافق المواصفات الأخرى مع إصدار الشركة السابق من سماعة Air Dots، حيث تضم محرك 7.2مم، وتدعم إلغاء الضوضاء في المكالمات.

كما تتميز السماعة اللاسلكية بدعم التحكم باللمس لتشغيل الموسيقى والتحكم في المساعد الرقمي، أو تلقي المكالمات، ويمكن لبطارية السماعة اللاسلكية أن تدعم عمر شحن 4 ساعات، أو 12 ساعة مع حافظة السماعة اللاسلكية، وتدعم معايير IPX4 في مقاومة رذاذ الماء، وتتوفر السماعة اللاسلكية بسعر 14 دولار.

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