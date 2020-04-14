سامسونج تُصدر تحديث جديد لسماعات +Galaxy Buds، وتجلب النسخة الحمراء لتايوان

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق النسخة الحمراء من سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds في أوائل شهر مارس الماضي، ولكن بعض المناطق فقط هي التي حصلت على هذه النسخة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وروسيا. الآن، تستعد هذه النسخة لشق طريقها إلى سوق آخر، وهذا السوق هو تايوان.

النسخة الحمراء من سماعات +Galaxy Buds ستصبح متاحة للشراء في أواخر شهر أبريل الجاري في تايوان من خلال الموقع الرسمي لشركة سامسونج في البلد، وأيضًا من خلال مجموعة من المتاجر الإلكترونية المحلية.

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من ناحية أخرى، قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد لسماعات +Galaxy Buds، وهو التحديث الذي يقوم بقمع الضوضاء أثناء المكالمات، فقد إشتكى العديد من المستخدمين من مشكلة ضوضاء الرياح التي تكون عالية جدًا أثناء المكالمات. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم كذلك بتحسين جودة الصوت المحيط أثناء المكالمات، فضلا عن تحسين إستقرار إتصال سماعات الأذن.

هذا التحديث متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وسيتوجه إلى مناطق أخرى في قادم الأيام والأسابيع. إفتح تطبيق Galaxy Wearable لمعرفة ما إذا كان التحديث قد وصل إلى السماعات الخاصة بك.