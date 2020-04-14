فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بإنستاجرام، فأنت تحصل عادة على أفضل تجربة على الهاتف الذكي. ومع ذلك، هناك أوقات قد لا يكون فيها من الملائم التحقق دائمًا من هاتفك الذكي، ولهذا السبب تم أيضًا إطلاق نسخة الويب من إنستاجرام. لسوء الحظ، في الغالب، كانت نسخة الويب من إنستاجرام غير مثالية وتشعر وكأنها غير تفاعلية.
ومع ذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين يأملون في أن تصبح نسخة الويب من إنستاجرام أفضل، فيبدو أن شركة إنستاجرام تسير في هذا الإتجاه. هذا لأن إنستاجرام بدأت في إصدار خاصية الدردشة على نسخة الويب. هذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على إرسال وإستقبال الرسائل مباشرة عبر موقع إنستاجرام على الويب.
قبل ذلك، كانت نسخة الويب من إنستاجرام عقيمة بحيث كانت تتيح لك فقط رؤية خلاصتك والحصول على الإشعارات. هذا على عكس تطبيق إنستاجرام الذي يقدم لك التجربة الكاملة، بما في ذلك الدردشة. من خلال دعم الرسائل المباشرة، يمكنك الآن مشاركة منشورات إنستاجرام مع أصدقائك وكذلك الدردشة معهم.
كانت هذه الميزة بالفعل قيد الإختبار في شهر يناير الماضي، ولكن في ذلك الوقت تم إختبارها فقط مع مجموعة صغيرة من المستخدمين، ولكن يبدو أنها أصبحت الآن متاحة للجميع. يجب أن تظهر هذه التغييرات لديك بالفعل ويجب أن تكون قادرًا على إستخدام الميزة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة الدردشة في نسخة الويب من إنستاجرام أصبحت متوفرة الآن للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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