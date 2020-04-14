الهاتف Nubia Red Magic 5G أصبح متوفرًا الآن للشراء على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن هاتف لألعاب Nubia Red Magic 5G في الشهر الماضي، وأصبح متوفرًا منذ ذلك الحين في الصين، ولكن قررت شركة Nubia الآن عرض الهاتف للبيع على الصعيد العالمي مقابل 579 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 649 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB علمًا أن النسخة الأولى ستكون متوفرة باللونين الأسود والأحمر، بينما ستكون النسخة الثانية متوفرة باللون الأزرق المتدرج للأحمر.

بعض البلدان العالمية التي ستحصل على الهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد تشمل الولايات المتحدة وكندا والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وإندونيسيا وتايوان وماكاو.

الهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي مع أحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم، بما في ذلك المعالج Snapdragon 865، والذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.0، فضلا عن نظام التبريد بالمروحة. وبالنسبة للتغييرات الملاحظة على مستوى التصميم، فهي تشمل إزالة مستشعر بصمات الأصابع من الواجهة الخلفية ونقله إلى الشاشة، فضلا عن تزويد الهاتف بثلاث كاميرات في الخلف، وإضافة أزرار الكتف لتحسين تجربة اللعب على الهاتف. وبالعودة إلى نظام التبريد بالمروحة، فقد ذكرت شركة Nubia أنه يقوم بتقليص حرارة المعالج إلى 18 درجة مئوية، والسماح للهاتف ببلوغ 55W على مستوى سرعة الشحن.

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وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. هناك أيضا مكبرات صوتية مزدوجة في الواجهة الأمامية وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

كما سبق وأشرنا، الهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع 8GB أو 12GB أو 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 55W. وفيما يخص نظام التشغيل، فالهاتف Nubia Red Magic 5G الجديد يأتي كما يمكنكم أن تتوقعوا مع نظام Android 10 ومع واجهة RedMagicOS.