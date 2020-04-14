OnePlus تزيح الستار رسميًا أيضًا عن سماعات OnePlus Bullets Wireless Z

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو متوقع، قامت شركة OnePlus اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Bullets Wireless Z إلى جانب الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro. هذه السماعات تُكلف 49.95 دولار أمريكي، وهو ما يُعادل نصف السعر الحالي لـ OnePlus Bullets Wireless 2.

شركة OnePlus أكدت لنا أن سماعات OnePlus Bullets Wireless Z الجديدة توفر 20 ساعة من الإستخدام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. وعلاوة على ذلك، فهذه السماعات تدعم تقنية الشحن السريع Wrap Charge، وهذا ما يعني بأنه يمكنك الحصول على ما يصل إلى 10 ساعات من الإستخدام مع 10 دقائق فقط من الشحن.

تدعم سماعات OnePlus Bullets Wireless Z عناصر التحكم المغناطيسية لإيقاف الموسيقى مؤقتًا وإستئنافها، عندما يتم توصيل السماعتين وفصلهما عن بعضهما البعض. الإتصال يتم بنقرة واحدة على هواتف OnePlus المدعومة، بالإضافة إلى إيماءة النقر المزدوج للتبديل الفوري بين جهازين مقترنين.

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على عكس سماعات OnePlus Bullets Wireless 2، التي لا تتوفر إلا بخيارين للألوان، فإن سماعات OnePlus Bullets Wireless Z تتميز بخيارين نابضين بالحياة، وهما الأزرق والنعناعي، جنبًا إلى جنب مع الأسود والأبيض.

تأتي سماعات OnePlus Bullets Wireless Z مع شهادة IP55 ورقاقة البلوتوث 5 وسيتم شحنها جنبًا إلى جنب مع مجموعة من سدادات الأذن وكابل الشحن USB Type-C.

أما بالنسبة للأشياء التي تم التخلي عنها في سماعات OnePlus Bullets Wireless Z الجديدة، فهو إستبدال مكبرات الصوت 10mm في سماعات OnePlus Bullets Wireless 2 بمكبرات الصوت 9.2mm. يذكر موقع OnePlus الرسمي أيضًا أن سماعات OnePlus Bullets Wireless Z تأتي مع وضع خفض الكمون، ولكنها لم تكشف لنا عن التفاصيل. ربما قامت OnePlus بخفض بعض التكاليف من خلال تخطي دعم إلغاء الضوضاء Qualcomm aptX HD و cVc.

سماعات OnePlus Bullets Wireless Z تُكلف 50 دولار أمريكي، ولكن للآسف ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذه السماعات في الوقت الراهن.