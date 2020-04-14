مكبر الصوت الذكي Apple HomePod أصبح يعمل الآن بنظام TvOS

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تزويد مكبر الصوت الذكي Apple HomePod في البداية بنظام تشغيل خاص يستند إلى حد كبير على نظام iOS. ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد من موقع 9To5Mac، فقد إكتشف أن شركة آبل قامت في التحديث الأخير لمكبر الصوت الذكي المذكور آنفًا بإجراء بعض التغييرات حيث أصبح Apple HomePod الآن يعمل بنظام TvOS، وهو نفسه نظام التشغيل المستخدم في جهاز Apple TV.

الآن، ينبغي الإشارة إلى أن نظامي TvOS و iPadOS يعتمدان أساسًا على نظام iOS، بإستثناء أنه تم تكييفهما بشكل فردي ليتناسب كل واحد بشكل أفضل مع الجهاز الذي يعمل عليه. لذلك بينما لا يزال نظام TvOS يستند على نظام iOS، فإن التغييرات يمكن أن تدل على ما يحمله المستقبل لـ Apple HomePod.

في البداية، يُشار إلى أنه نظرًا لأن Apple HomePod يعمل بالمعالج Apple A8، فقد يعني ذلك أنه إذا إستمرت شركة آبل في إستخدام نظام iOS على الجهاز، فقد يؤدي ذلك إلى عدم دعم Apple HomePod بمجرد توقف آبل عن دعم أجهزة iPhone التي تستخدم المعالج Apple A8. من خلال الإنتقال إلى نظام TvOS، يمكن ضمان إستمرار الدعم للسنوات القادمة.

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وقد أدى هذا أيضًا إلى تكهنات مفادها أن شركة آبل تستعد لإطلاق أجهزة Apple HomePod جديدة. لقد سمعنا منذ فترة أن شركة آبل تستعد على الأرجح لإطلاق Apple HomePod Mini بسعر أرخص، والإنتقال إلى نظام TvOS يمكن أن يكون طريقة آبل للتحضير لذلك. من حيث سهولة الإستخدام والوظائف، لا يبدو أن التحول إلى TvOS قد أثر على وظائف الجهاز، ويبدو أن شركة آبل تضع فقط الأساس لما سيأتي.