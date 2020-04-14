شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم أزمة كورونا.. أبل تشحن 2.5 مليون هاتف أيفون للصين خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شحنت شركة أبل ما يصل إلى 2.5 مليون هاتف أيفون إلى الصين خلال مارس الماضى، مما يعد انتعاشًا طفيفًا بعد مرورها بانخفاضات فى الربع الأول كانت الأسوأ على الإطلاق في البلاد، وذلك وفقًا لبيانات حكومية صينية أوضحت انخفاض شحنات الهواتف الذكية الصينية بنسبة 34.7 في المئة لتصل إلى 47.7 مليون جهاز في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب موقع TOI الهندي، فقد حققت أبل هذه الأرقام على الرغم من كونها واحدة من عدد قليل من شركات الهواتف الذكية التي لم تتأثر إلى حد ما بجائحة COVID-19، وقد انخفضت مبيعات أيفون في الصين بنسبة 61٪ في فبراير 2020 مقارنةً بأخر ربع.

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وفي المجموع تم شحن 21 مليون هاتف في الصين في مارس، حيث استأنف تجار التجزئة الصينيون عملياتهم العادية بعد التباطؤ الاقتصادي في الشهرين الأولين من عام 2020، وقد وصلت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات في عام 2020، بسبب عدم اليقين المالي الذي جلبه جائحة فيروس التاجي إلى المستهلكين.

وبينما ينتظر بعض موردي 5G الآن على أبل أن تقرر ما إذا كانت سلسلة iPhone 5G الجديدة ستحتاج إلى التأخير أم لا، حيث تفيد التقارير أن أكبر شريك تصنيع للشركة Foxconn يقوم بالتطبيع والعودة إلى قدرته على العمل العادي.

وخلال الأشهر الأخيرة الصعبة، كان الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، صريحًا في دعمه للصين وجهودها، قائلاً إن البلاد أظهرت روحًا ومرونة رائعة، بالإضافة إلى ذلك، تبرعت شركة أبل بأكثر من 7 ملايين دولار للمؤسسة الصينية للحد من الفقر، لاستخدامها في دعم ستة مستشفيات في مقاطعة هوبي، حيث تم تحديد أول حالة لـ COVID-19.