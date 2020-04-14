تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سماعة OnePlus Bullets Z اللاسلكية بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس عن سماعتها اللاسلكية OnePlus Bullets Z، التي تنطلق بكفاءة أعلى في البطارية، مع سعر 50 دولار تقريباً.

تتميز سماعة OnePlus Bullets Z اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة من التشغيل، كما تدعم السماعة شحن Warp، الذي يتيح شحن السماعة لفترة 10 دقائق لتقدم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات.

كما تتميز سماعة Bullets Wireless Z أدوات تحكم مغناطيسية لإيقاف أو تشغيل الموسيقى كما تتصل جهتي السماعة بكابل، أيضاً يمكن لنقرة واحدة أن تدعم الإتصال السريع مع هواتف وان بلس، كما يتيح النقر لمرتين التبديل بين اثنان من الأجهزة المتصلة.

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وتتوفر سماعة Bullets Wireless Z اللاسلكية بأكثر من إختيار في الألوان هم الأخضر، الأسود، الأزرق، وتدعم السماعة اللاسلكية معايير IP55 لمقاومة التعرق ورذاذ الماء، كما تضم شريحة لتقنية البلوتوث 5، وتقدم السماعة من وان بلس مع ثلاثة من النهايات من السيليكون التي تأتي بقياسات مختلفة.

سماعة Bullets Wireless Z اللاسلكية تدعم أيضاً الشحن عبر كابل USB C، كما تنطلق بسعر 50 دولار تقريباً، إلا أن وان بلس لم تؤكد على موعد توفرها في الأسواق.

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