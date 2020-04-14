تكنولوجيا: هواتف OnePlus 8 هي أول إصدارات وان بلس بمعايير IP68 لمقاومة الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف OnePlus 8، ولقد قدمت شركة وان بلس هواتف OnePlus 8 اليوم كأول إصدارات من الشركة بميزة دعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

كشفت وان بلس اليوم عن الجيل الجديد من هواتف OnePlus 8 التي تنطلق بمستوى تسعير أعلى من الإصدارات السابقة، مع دعم معايير مقاومة الماء والغبار للمرة الأولى.

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وتدعم هواتف OnePlus 8 معايير IP68 في مقاومة الماء عند عمق 1.5 متر لفترة 30 دقيقة، لذا تنتقل وان بلس لمنافسة الإصدارات المميزة من هواتف سامسونج وابل وأيضاً LG هذا العام في ميزة مقاومة الماء في الهاتف.

ولقد حرصت وان بلس خلال الأعوام الماضية على مستوى تسعير جيد لهواتفها الذكية، لذا لم تدعم الإصدارات السابقة معايير مقاومة الماء، على عكس الإصدارات الجديدة، حيث جاءت الإصدارات الجديدة بمستوى تسعير أعلى لتقدم مميزات أكثر للمستخدمين.

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