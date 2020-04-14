تكنولوجيا: وان بلس تعلن رسمياً عن هاتفي OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة وان بلس رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف OnePlus 8، حيث قدمت كلاً من هواتف OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

قدمت شركة وان بلس اليوم كلاً من هواتف OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع تصميم منحني للشاشة، وإطارات نحيفة.

هاتف OnePlus 8

يتميز هذا الإصدار بشاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، وتتميز بجودة عرض FHD بلس، بدقة 1080 في 2400 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz، وتدعم شاشة الهاتف إختيار Always On الآن.

أيضاً يضم هاتف OnePlus 8 رقاقة معالج Snadragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام مع معايير LPDDR4X في الذاكرة، بينما تأتي السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت في معايير UFS3.0.

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 8 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل بعدسات macro، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED مزدوج، مع تقنية التركيز التلقائي PDAF، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن الفائق السرعة Warp Charge 30T بقدرة 30w، كما يأتي الهاتف بميزة دعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات LTE وأيضاً شبكات 5G، كما يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بسعر 699 دولار.

Advertisements

هاتف OnePlus 8 Pro

يتميز هذا الإصدار بشاشة Fluid AMOLED بحجم 6.78 إنش، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، وتتميز بجودة عرض FHD بلس، بدقة 1440 في 3168 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، وتدعم شاشة الهاتف إختيار Always On الآن.

أيضاً يضم هاتف OnePlus 8 Pro رقاقة معالج Snadragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام مع معايير LPDDR4X في الذاكرة، بينما تأتي السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت في معايير UFS3.0.

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 8 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل hybrid telephoto لدعم تكبير حتى 3 مرات، أيضاً يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل مع مرشح للألوان، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED مزدوج، مع تقنية التركيز التلقائي PDAF، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو 4K UHD عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية، ويضم الهاتف كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف OnePlus 8 Pro بطارية بقدرة 4510 mAh، مع تقنية الشحن الفائق السرعة Warp Charge 30T بقدرة 30w، كما يأتي الهاتف بميزة دعم مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات LTE وأيضاً شبكات 5G، كما يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بسعر 899 دولار.

المصدر

اعلان





