ارتفاع في الحرارة وأتربة.. تقلبات في طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وشوائب عالقة، والرياح معتدلة.

وأضافت الأرصاد في بيان: "السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 15

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17