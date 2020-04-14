شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على 5 مزايا تجعل HUAWEI P40 Pro الأفضل على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز هاتف HUAWEI P40 Pro بابتكارات الكاميرا الرائدة التي ستأخذ الصور ومقاطع الفيديو إلى مستويات جديدة كليًا، حيث تم تزويد هذا الهاتف الرائد ببعض الميزات القوية وبإمكانية اتصال لشبكة الجيل الخامس غير مسبوقة، هذا الهاتف الذكي الرائد أكثر بكثير من مجرد هاتف ذكي رائع. وإليكم أهم 7 مزايا تجعل هاتف HUAWEI P40 Pro الأفضل على الإطلاق.

1. التصميم

ببساطة، فإن هاتف HUAWEI P40 Pro هو هاتف ذكي رائع. ابتداء من الشاشة إلى الهيكل بشكل عام، حيث أن العامل الرئيسي هنا هو شاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow التي تسمح بعرض منحني. إضافة إلى ذلك، تساهم الحواف الضيقة والأركان المستديرة الانسيابية في الحصول على مظهر بلا حدود ينتج عنه تجربة مشاهدة غامرة ومساحة عرض أكبر. في نفس الوقت، الجزء الخلفي من الهاتف، متوفر بلمسة نهائية زجاجية غير لامعة من Silver Frost وطلاء أسود لامع، فإن هاتف HUAWEI P40 Pro أنيق ومريح للإمساك به.

2. تجربة اتصال الجيل الخامس

تم تصميم هاتف HUAWEI P40 Pro، المدعوم بمعالج Kirin 990 5G، ليوفر لك اتصالاً فائق السرعة في جميع الأوقات. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتصفح الإنترنت دون انقطاع، ووسائل التواصل الاجتماعي بكل سلاسة، والتنزيلات السريعة وحتى البث عالي الجودة. تم تجهيز الجهاز ليدعم Wi-Fi 6 Plus، وهي تقنية مثالية لتجربة شبكة متسارعة ستكون في متناول اليد بالتأكيد أثناء عملك من المنزل وتشغيل مهام متعددة في نفس الوقت.

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3. إعداد Urtla Vision Leica Quad Camera الذي يمكنه التقاط كل شيء

ترتقي هواوي دائمًا بالكاميرا إلى مستويات أعلى، لذا يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بكاميرا Urtla Vision Leica Quad بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر HUAWEI Urtla الذي لم يسبق رؤيته من قبل بمستشعر CMOS مقاس 1 / 1.28 إنش والذي يمكنه التقاط المزيد من الضوء أكثر من هواتف هواوي السابقة. كما يتميز الهاتف بكاميرا بعدسة تصوير عريضة جدًا بدقة 40 ميجابكسل لتسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K وكاميرا ToF للحصول على تأثيرات Bokeh جميلة في حين أن تقريب الفائق 50x سيقربك من الحدث أكثر من أي وقت مضى، مع تقريب بصري 5x وتقريب هجين 10x وتقريب رقمي 50x. يتم دعم إمكانيات التكبير / التصغير من خلال الكاميرا المقربة البصرية 5x من هاتف HUAWEI P40 Pro. بفضل ميزات الكاميرا المتقدمة هذه، تظهر الصورة النهائية بجودة يمكنك حتى اقتصاص أجزاء معينة منها، دون الحاجة إلى فقدان الجودة.

يأتي الهاتف مع الكاميرا المزدوجة الأمامية التي تحتوي على كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وكاميرا عمق، يمكنك التقاط بعض الصور الذاتية المذهلة بتفاصيل مذهلة وحتى تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K.

4. بطارية تدوم طويلًا مع شاحن HUAWEI Supercharge

يتميز HUAWEI P40 Pro ببطارية تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة، حيث يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو لعب الألعاب أو حتى تصفح جميع منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك إلى ما لا نهاية! ولا يتعين عليك القيام بذلك متصلاً بشاحن، لأن الهاتف يحتوي أيضًا على شاحن HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط الذي يشحن البطارية بشكل أسرع من أي وقت مضى.

5. تقنية الذكاء الاصطناعي في نظام الكاميرات

يحتوي الهاتف على خاصيّة HUAWEI Golden Snap، وهي ميزة جديدة في المعرض تختار أفضل لقطة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختيار المواقف والتعبيرات التي تبدو جيدة وتحديد الإطارات الثلاثة الأولى من الصورة المتحركة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم AI Remove Passerby وAI Remove Reflection بإزالة أي وهج غير المرغوب فيه.

هذه بعض الميزات الرائعة والجديدة التي يحتويها هاتف HUAWEI P40 Pro الجديد. تقدم هواوي مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية على منصة AppGallery، متجر تطبيقات هواوي الرسمي حيث يمكنك أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من وسائط الترفيه عالية الجودة على Video HUAWEI وموسيقى على Music HUAWEI والقراءة على Reader HUAWEI، مع إضافات جديدة من كبار مزودي المحتوى على بشكل مستمر.