شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عهدة الخبراء .. 30 تطبيقا على مستخدمى أيفون حذفها فورا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث باحثون من مختبرات Sophos Labs الأمنى مستخدمي هواتف أيفون على حذف 30 تطبيقًا ضارا، حيث تستخدم التطبيقات "fleeceware" وهي تقنية خداعية تفرض اشتراكات عالية جدًا على المستخدمين، وفي منشور عن النتائج، قالت Sophos: "في هذه الجولة الأخيرة من البحث، وجدنا أكثر من 30 تطبيقًا fleeceware في متجر تطبيقات أبل الرسمي".
وبحسب موقع mirror البريطانى، فتفرض العديد من هذه التطبيقات رسوم اشتراك مثل 30 دولارًا في الشهر أو 9 دولارات في الأسبوع بعد فترة تجريبية لمدة 3 أو 7 أيام، وإذا استمر شخص ما في دفع هذا الاشتراك لمدة عام، فسوف يكلف 360 دولارًا أو 468 دولارًا على التوالي للتطبيق. "
ولعل معظم التطبيقات التي حددها الباحثون كانت تطبيقات تعديل للصور، وقراءة برجك / قراءة الحظ، وماسحات الباركود، وتطبيقات فلاتر الوجه، وعلى الرغم من الإعلان عن معظمها على App Store على أنها "مجانية"، فقد وُجِد أنها تفرض على المستخدمين مبالغ ضخمة.
وضافت Sophos: "إذا كنت تعتقد أن أحد هذه التطبيقات مجاني وقمت بتثبيته، فإن التطبيق يقدم لك إشعارًا" تجربة مجانية "فور تشغيل التطبيق لأول مرة، حيث يطالب هذا الإشعار المستخدم بتقديم تفاصيل بطاقة الدفع، وفي بعض الحالات، ستكون معظم الميزات المفيدة للتطبيق قابلة للاستخدام فقط إذا قمت بالتسجيل للاشتراك، وقد يقوم بعض المستخدمين بالتسجيل للاشتراك دون قراءة التفاصيل الدقيقة، والتي تتضمن التكلفة الفعلية للاشتراكات."
وبناءً على النتائج، يحث الباحثون الجمهور على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم الذكية، وفيما يلى نعرض قائمة التطبيقات.
احذر هذه التطبيقات
Seer App:Face, Horoscope, Palm
Selfie Art – Photo Editor
Palmistry Decoder
Lucky Life – Future Seer
Life Palmistry – AI Palm & Tag
Picsjoy-Cartoon Effect Editor
Aging seer – Faceapp,Horoscope
Face Aging Scan-AI Age Camera
Face Reader – Horoscope Secret
Horoscope Secret
CIAO – Live Video Chat
Astro Time & Daily Horoscope
Video Recorder / Reaction
Crazy Helium Funny Face Editor
Banuba: Face Filters & Effects
QR Code Reader – Scanner
QR Code Reader & Barcode PRO
Max Volume Booster
Face Reading – Horoscope 2020
Forecast Master 2019
mSpy Lite Phone Family Tracker
Fortunescope: Palm Reader 2019
Zodiac Master Plus – Palm Scan
WonderKey-Cartoon Avatar Maker
Avatar Creator – Cartoon Emoji
iMoji – Cartoon Avatar Emojis
Life Insight-Palm & Animal Face
Curiosity Lab-Fun Encyclopedia
Quick Art: 1-Tap Photo Editor
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