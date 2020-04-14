شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عهدة الخبراء .. 30 تطبيقا على مستخدمى أيفون حذفها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث باحثون من مختبرات Sophos Labs الأمنى مستخدمي هواتف أيفون على حذف 30 تطبيقًا ضارا، حيث تستخدم التطبيقات "fleeceware" وهي تقنية خداعية تفرض اشتراكات عالية جدًا على المستخدمين، وفي منشور عن النتائج، قالت Sophos: "في هذه الجولة الأخيرة من البحث، وجدنا أكثر من 30 تطبيقًا fleeceware في متجر تطبيقات أبل الرسمي".

وبحسب موقع mirror البريطانى، فتفرض العديد من هذه التطبيقات رسوم اشتراك مثل 30 دولارًا في الشهر أو 9 دولارات في الأسبوع بعد فترة تجريبية لمدة 3 أو 7 أيام، وإذا استمر شخص ما في دفع هذا الاشتراك لمدة عام، فسوف يكلف 360 دولارًا أو 468 دولارًا على التوالي للتطبيق. "

ولعل معظم التطبيقات التي حددها الباحثون كانت تطبيقات تعديل للصور، وقراءة برجك / قراءة الحظ، وماسحات الباركود، وتطبيقات فلاتر الوجه، وعلى الرغم من الإعلان عن معظمها على App Store على أنها "مجانية"، فقد وُجِد أنها تفرض على المستخدمين مبالغ ضخمة.

وضافت Sophos: "إذا كنت تعتقد أن أحد هذه التطبيقات مجاني وقمت بتثبيته، فإن التطبيق يقدم لك إشعارًا" تجربة مجانية "فور تشغيل التطبيق لأول مرة، حيث يطالب هذا الإشعار المستخدم بتقديم تفاصيل بطاقة الدفع، وفي بعض الحالات، ستكون معظم الميزات المفيدة للتطبيق قابلة للاستخدام فقط إذا قمت بالتسجيل للاشتراك، وقد يقوم بعض المستخدمين بالتسجيل للاشتراك دون قراءة التفاصيل الدقيقة، والتي تتضمن التكلفة الفعلية للاشتراكات."

وبناءً على النتائج، يحث الباحثون الجمهور على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم الذكية، وفيما يلى نعرض قائمة التطبيقات.

احذر هذه التطبيقات

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Aging seer – Faceapp,Horoscope

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Astro Time & Daily Horoscope

Video Recorder / Reaction

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Crazy Helium Funny Face Editor

Banuba: Face Filters & Effects

QR Code Reader – Scanner

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Face Reading – Horoscope 2020

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Zodiac Master Plus – Palm Scan

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Life Insight-Palm & Animal Face

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

Quick Art: 1-Tap Photo Editor