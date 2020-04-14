علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: على عهدة الخبراء .. 30 تطبيقا على مستخدمى أيفون حذفها فورا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث باحثون من مختبرات Sophos Labs الأمنى مستخدمي هواتف أيفون على حذف 30 تطبيقًا ضارا، حيث تستخدم التطبيقات "fleeceware" وهي تقنية خداعية تفرض اشتراكات عالية جدًا على المستخدمين، وفي منشور عن النتائج، قالت Sophos: "في هذه الجولة الأخيرة من البحث، وجدنا أكثر من 30 تطبيقًا fleeceware في متجر تطبيقات أبل الرسمي".

وبحسب موقع mirror البريطانى، فتفرض العديد من هذه التطبيقات رسوم اشتراك مثل 30 دولارًا في الشهر أو 9 دولارات في الأسبوع بعد فترة تجريبية لمدة 3 أو 7 أيام، وإذا استمر شخص ما في دفع هذا الاشتراك لمدة عام، فسوف يكلف 360 دولارًا أو 468 دولارًا على التوالي للتطبيق. "

ولعل معظم التطبيقات التي حددها الباحثون كانت تطبيقات تعديل للصور، وقراءة برجك / قراءة الحظ، وماسحات الباركود، وتطبيقات فلاتر الوجه، وعلى الرغم من الإعلان عن معظمها على App Store على أنها "مجانية"، فقد وُجِد أنها تفرض على المستخدمين مبالغ ضخمة.

وضافت Sophos: "إذا كنت تعتقد أن أحد هذه التطبيقات مجاني وقمت بتثبيته، فإن التطبيق يقدم لك إشعارًا" تجربة مجانية "فور تشغيل التطبيق لأول مرة، حيث يطالب هذا الإشعار المستخدم بتقديم تفاصيل بطاقة الدفع، وفي بعض الحالات، ستكون معظم الميزات المفيدة للتطبيق قابلة للاستخدام فقط إذا قمت بالتسجيل للاشتراك، وقد يقوم بعض المستخدمين بالتسجيل للاشتراك دون قراءة التفاصيل الدقيقة، والتي تتضمن التكلفة الفعلية للاشتراكات."

وبناءً على النتائج، يحث الباحثون الجمهور على توخي الحذر بشأن التطبيقات التي يقومون بتثبيتها على هواتفهم الذكية، وفيما يلى نعرض قائمة التطبيقات.

 

احذر  هذه التطبيقات

Seer App:Face, Horoscope, Palm

 

Selfie Art – Photo Editor

 

Palmistry Decoder

 

Lucky Life – Future Seer

 

Life Palmistry – AI Palm & Tag

 

Picsjoy-Cartoon Effect Editor

 

Aging seer – Faceapp,Horoscope

 

Face Aging Scan-AI Age Camera

 

Face Reader – Horoscope Secret

 

Horoscope Secret

 

CIAO – Live Video Chat

 

Astro Time & Daily Horoscope

 

Video Recorder / Reaction

 

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Crazy Helium Funny Face Editor

 

Banuba: Face Filters & Effects

 

QR Code Reader – Scanner

 

QR Code Reader & Barcode PRO

 

Max Volume Booster

 

Face Reading – Horoscope 2020

 

Forecast Master 2019

 

mSpy Lite Phone Family Tracker

 

Fortunescope: Palm Reader 2019

 

Zodiac Master Plus – Palm Scan

 

WonderKey-Cartoon Avatar Maker

 

Avatar Creator – Cartoon Emoji

 

iMoji – Cartoon Avatar Emojis

 

Life Insight-Palm & Animal Face

 

Curiosity Lab-Fun Encyclopedia

 

Quick Art: 1-Tap Photo Editor

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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