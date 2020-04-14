تكنولوجيا: كوالكوم تصدر بيان للرد على الإتهامات الموجهه إليها من MediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستجابت شركة كوالكوم اليوم للرد على الإتهامات الموجهة إليها من MediaTek، حيث أكدت على أنها لا تتبع نفس المنهج القائم في MediaTek للتلاعب في نتائج إختبارات benchmark.

أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن شركة MediaTek تتلاعب في نتائج إختبارات benchmark عن طريق تمكين نمط “sports” في التطبيقات المعيارية في الإختبارات، ولقد إستجابت شركة MediaTek لهذه الإتهامات موضحة إلى أن هذا الإجراء هو المتبع من شركات أخرى مصنعة لرقاقات المعالج.

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ولقد إستجابت كوالكوم بدورها بالرد على هذه الإدعاءات التي وجهتها MediaTek مؤكدة، على أنها لا تتبع هذا الإجراء في إختبارات benchmark، كما أشارت إلى أن تطبيق benchmark يهدف إلى قياس آداء المعالجات الجديدة لذا أكدت الشركة على أنها لا تستخدم whitelist في إختبارات الشركة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن شركة MediaTek أشارت إلى أحد الشركات المنافسة الأخرى مثل سامسونج أو هواوي، إلا أن هذه الشركات تطور غالباً رقاقات خاصة بعلامتها التجارية فقط، لذا تبقى شركة كوالكوم المنافس الأكبر لشركة MediaTek في الأسواق.

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