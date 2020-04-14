كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستجابت شركة كوالكوم اليوم للرد على الإتهامات الموجهة إليها من MediaTek، حيث أكدت على أنها لا تتبع نفس المنهج القائم في MediaTek للتلاعب في نتائج إختبارات benchmark.
أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن شركة MediaTek تتلاعب في نتائج إختبارات benchmark عن طريق تمكين نمط “sports” في التطبيقات المعيارية في الإختبارات، ولقد إستجابت شركة MediaTek لهذه الإتهامات موضحة إلى أن هذا الإجراء هو المتبع من شركات أخرى مصنعة لرقاقات المعالج.
ولقد إستجابت كوالكوم بدورها بالرد على هذه الإدعاءات التي وجهتها MediaTek مؤكدة، على أنها لا تتبع هذا الإجراء في إختبارات benchmark، كما أشارت إلى أن تطبيق benchmark يهدف إلى قياس آداء المعالجات الجديدة لذا أكدت الشركة على أنها لا تستخدم whitelist في إختبارات الشركة.
من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن شركة MediaTek أشارت إلى أحد الشركات المنافسة الأخرى مثل سامسونج أو هواوي، إلا أن هذه الشركات تطور غالباً رقاقات خاصة بعلامتها التجارية فقط، لذا تبقى شركة كوالكوم المنافس الأكبر لشركة MediaTek في الأسواق.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كوالكوم تصدر بيان للرد على الإتهامات الموجهه إليها من MediaTek لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.