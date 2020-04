آبل قد تستخدم المعالج Apple A11 لحل مشكلة إرتفاع الحرارة في قاعدة الشحن AirPower

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، أعلنت شركة آبل وبشكل رسمي أنها قررت إنهاء مشروع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower مما أثار خيبة أمل الجميع. لم تتعمق الشركة في التفاصيل حول أسباب ذلك، ولكن في الفترة التي سبقت الإعلان، كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة آبل تواجه مشاكل فنية مع قاعدة الشحن اللاسلكي بسبب إرتفاع درجة حرارتها.

ومع ذلك، وفقا لتغريدة من Jon Prosser من Front Page Tech، فهو يقول أن هناك فرصة أن تعمل شركة آبل على إصلاح ذلك المشكل من خلال إستخدام المعالج Apple A11 لإدارة حرارة جهاز AirPower. يقول Jon Prosser أن المهندسين في شركة آبل يتلقون نموذجًا أوليًا لجهاز يُدعى ” C68 ” ويُطلب منهم تطوير برنامج إتصال بين الأجهزة التي تستخدم المعالج Apple A11 من أجل ” إدارة الحرارة بشكل ديناميكي “.

بينما لم يتم ذكر AirPower بشكل صريح، أرفق Jon Prosser صورة في تغريدته تُظهر على ما يبدو صورة ضبابية للغاية لما يشبه AirPower. وفقا لـ Jon Prosser، فإن أحد أسباب إرتفاع درجة حرارة قاعدة الشحن اللاسلكي هو أن Apple Watch تستخدم نظام شحن مختلف مقارنة مع iPhone، وعندما يتم وضعها مع iPhone، عندها ترتفع درجة حرارة AirPower.

كان Jon Prosser قد أكد سابقًا بأن مشروع AirPower لم يمت تمامًا وأن شركة آبل قامت بإعادة إحيائه. ومع ذلك، فقد أشار أيضًا إلى أن هذا لا يعني بأنه قد يتم إطلاق AirPower في المستقبل القريب، ولكن يبدو أن شركة آبل لم تتخلى عن هذا الجهاز بشكل تام حتى الآن.

